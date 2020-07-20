В Гродно снова закрывают проспект Космонавтов. Смотрите, как пойдет транспорт

Источник материала: Tut.by

В Гродно с 9.00 21 июля до до 24.00 26 июля будет временно запрещено движение по проспекту Космонавтов на участке от остановки «Автовокзал» до улицы Кирова, которая также будет закрыта. Будет запрещена стоянка автотранспорта на улицах Парижской Коммуны, Социалистической и Свердлова, сообщает Гродненский горисполком.





Также будут организованы временные остановки «Проспект Космонавтов» по улице Пролетарской (в обоих направлениях).

Изменения маршрутов городских автобусов и маршруток:

маршрут № 1 «Вишневец — Механический завод» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Механический завод» — шоссе Озерское (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 2 «Улица Победы — Девятовка-5″ будет курсировать в прямом направлении: остановка „Улица Победы“ — проспект Космонавтов (без изменений), далее: ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка „Зоопарк“ — ул. Тимирязева — ул. Кохановского и далее по своему маршруту без изменений, в обратном направлении без изменений;

маршрут № 4 „Барановичи — Аграрный университет“ будет курсировать: остановка „Барановичи“ — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Парижской Коммуны — ул. Социалистическая — ул. Свердлова — ул. Будённого — ул. Ленина — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

маршрут № 5 Лапенки — Райсельхозтехника» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Райсельхозтехника» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 6 «Улица Репина — Городская клиническая больница № 3» будет курсировать: остановка «Улица Репина» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Парижской Коммуны — ул. Социалистическая — ул. Свердлова — ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

маршрут № 13 «Кладбище „Аульс“ — Автовокзал» будет изменен на маршрут № 13 «Кладбище «Аульс» — Кинотеатр «Восток», который будет курсировать: остановка «Кладбище «Аульс» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: остановка «Кинотеатр «Восток», обратно в том же направлении;

маршрут № 15 «Улица Врублевского — Механический завод» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Механический завод» — шоссе Озерское (без изменений), далее: Магистральная — проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 16 «Улица Белые Росы — Вишневец» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Вишневец» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 17 «Средняя школа № 3 — Улица Белые Росы» будет курсировать: остановка «Средняя школа № 3» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Парижской Коммуны — ул. Социалистическая — ул. Свердлова — ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

маршрут № 18 «Девятовка-5 — Станция «Аульс» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Станция «Аульс» — ул. Лидская (без изменений), далее: ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 19 «Улица Белые Росы — Рынок «Южный» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Рынок «Южный» — проспект Космонавтов — ул. Пролетарская- ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко-остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 20 «Улица Домбровского — Заводоуправление ОАО «Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Заводоуправление ОАО «Гродно Азот» — ул. Лидская (без изменений), далее: ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешкои далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 21 «Южный — Улица Молодёжная» изменен на маршрут № 21 «Южный — Дом связи», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Южный» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: остановочный пункт «Дом связи». В обратном направлении: остановочный пункт «Дом связи» — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 26 «Улица Молодая — Заболоть» будет курсировать: остановка «Улица Молодая» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Парижской Коммуны — ул. Социалистическая — ул. Свердлова — ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

маршрут № 27 «Улица Репина — Завод «Белвторполимер» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: «Завод «Белвторполимер» — ул. Белуша (без изменений), далее: проспект Румлевский — проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 29 «Улица Репина — Улица Пригородная» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Пригородная» — ул. Белуша- проспект Румлевский — проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — ул. Магистральная- ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 35 «Тарусичи — Райсельхозтехника» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Райсельхозтехника» — ул. Белуша (без изменений), далее: проспект Румлевский — проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского- ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 37 «Железнодорожный вокзал — Богушевича-2» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Богушевича-2» — проспект Румлевский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Железнодорожный вокзал»;

маршрут № 41 «Ольшанка — Улица Молодежная» изменен на маршрут № 41 «Ольшанка — Дом связи», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Ольшанка» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: остановочный пункт «Дом связи». В обратном направлении: остановочный пункт «Дом связи» — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 42 «Колбасино — Вишневец» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Вишневец» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 47"Железнодорожный вокзал — Ольшанка» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Ольшанка» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Железнодорожный вокзал»;

маршрут № 52 «Вишневец — Городская клиническая больница № 3» изменен на маршрут № 52 «Дом науки и техники — Площадь Советская», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Дом науки и техники» — ул. Максима Горького — ул. Островского — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Стефана Батория — «Площадь Советская». В обратном направлении: остановка «Площадь Советская» — ул. Карла Маркса — ул. Буденного — ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. Островского — ул. Максима Горького — остановка «Дом науки и техники»;

маршрут № 59 «Заболоть — Рынок «Южный» будет курсировать: остановка «Заболоть» — ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

маршрут № 60 «Улица Домбровского — Рынок «Южный» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Рынок «Южный» — проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского- ул. Тимирязева — ул. Ожешко и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 1тк «Мясокомбинат — Рынок «Южный» (улица Богушевича)» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Рынок «Южный» («улица Богушевича») — проспект Румлевский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 2тк «Девятовка-5 — Вишневец» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Вишневец» — проспект Румлевский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 3тк «Фолюш — Железнодорожный вокзал» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Фолюш» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Парижской Коммуны — ул. Социалистическая — ул. Свердлова — ул. Буденного — остановка «Железнодорожный вокзал». В обратном направлении: остановка «Железнодорожный вокзал» — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 4тк «Барановичи-5 (Тарусичи) — Улица Победоносная» будет изменен на маршрут № 4тк «Барановичи-5 (Тарусичи) — Железнодорожный вокзал», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Тарусичи» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: Буденного — ул. Ожешко — остановка «Железнодорожный вокзал». В обратном направлении: остановка «Железнодорожный вокзал» — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 7тк «Колбасино (Озеро Юбилейное) — Девятовка-5» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Озеро Юбилейное» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Карла Маркса — ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного — ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 8тк «Вишневец — Городская клиническая больница № 3» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Городская клиническая больница № 3» — ул. Буденного (без изменений), далее: ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 15тк «Улица Врублевского — Улица Карского» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Карского» — шоссе Озерское (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 17тк «Девятовка-5 — Рынок «Южный» (Ольшанка)» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Буденного (без изменений), далее: ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении без изменений;

маршрут № 18тк «Ольшанка — Заболоть» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Ольшанка» — проспект Румлёвский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Буденного — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева и далее по своему маршруту без изменений, в обратном направлении без изменений;

маршрут № 22тк «Ольшанка — Городская клиническая больница № 3» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Ольшанка» — проспект Румлевский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, в обратном направлении без изменений;

маршрут № 25тк «Вишневец — Зарица» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Вишневец» — проспект Румлевский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. Островского — ул. Максима Горького и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Зарица» — ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 35тк «Богушевича-2 — Улица Карского» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Карского» — шоссе Озерское (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. Островского — ул. Максима Горького и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 36тк «Улица Минденская — Улица Врублевского» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Врублевского» — ул. Буденного (без изменений), далее: ул. Свердлова — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;

Измененные маршруты городских троллейбусов:

маршрут № 1 «Фолюш — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Гродно Азот» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: проспект Румлёвский — остановка «Румлево» — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Советских Пограничников и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 2 «КСМ — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении: «КСМ» — ул. Максима Горького (без изменений), далее: бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — ул. Мостовая — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: «Гродно Азот» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: проспект Румлевский — остановка «Румлево» — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Советских Пограничников — ул. Поповича — ул. Весенняя — ул. Болдина — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Максима Горького и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 7 «Жилой комплекс «Колбасино» — Девятовка» изменен на маршрут № 7 «Жилой комплекс «Колбасино» — Табачная фабрика», который будет курсировать: остановка «Жилой комплекс «Колбасино» — ул. Суворова — остановка «Табачная фабрика», обратно в том же направлении;

маршрут № 9 «Химволокно — БелТАПАЗ» на маршрут № 9 «БелТАПАЗ — Госпиталь», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «БелТАПАЗ» — ул. Островского (без изменений), далее: ул. Дзержинского — остановка «Госпиталь». В обратном направлении: остановка «Госпиталь» — ул. Дзержинского — ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 11 «Девятовка — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении: «Девятовка» — ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — ул. Мостовая — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Гродно Азот» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: проспект Румлевский — остановочный пункт «Румлево» — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Советских Пограничников — ул. Поповича — ул. Весенняя — ул. Болдина — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Дубко — ул. Дзержинского — остановка «Девятовка»;

маршрут № 13 «Фолюш — Улица Победоносная» изменен на маршрут № 13 «Фолюш — Торговый центр «Корона», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Фолюш» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: проспект Космонавтов — проспект Румлевский — остановка «Торговый центр «Корона». В обратном направлении: остановочный пункт «Торговый центр «Корона» — проспект Румлевский- остановка «Румлево» — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Советских Пограничников и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 15 «Фолюш — Улица Молодежная» изменент № 15 «Фолюш — Госпиталь», который будет курсировать в прямом направлении: «Фолюш» — ул. Островского (без изменений), далее: ул. Дзержинского — «Госпиталь». В обратном направлении: остановка «Госпиталь» — ул. Дзержинского — ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 16 «Химволокно — Улица Молодежная» изменен на маршрут № 16 «Химволокно — Торговый центр «Корона», который будет курсировать: «Химволокно» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: проспект Космонавтов — проспект Румлевский — остановка «Торговый центр «Корона». В обратном направлении: остановка «Торговый центр «Корона» — проспект Румлевский — проспект Клецкова — ул. Славинского — остановочный пункт «Химволокно»;

маршрут № 19 «Девятовка — Улица Победоносная» изменен на маршрут № 19 «Девятовка — Госпиталь», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Девятовка» — ул. Дзержинского — ул. Дубко — ул. Максима Горького — ул. Островского — ул. Дзержинского — остановочный пункт «Госпиталь». В обратном направлении: остановочный пункт «Госпиталь» — ул. Дзержинского — остановочный пункт «Девятовка»;

маршрут № 3 «Форты — Гродно Азот» курсировать не будет;

маршрут№ 6 «Химволокно — Девятовка» курсировать не будет.