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Прогноз погоды на 21 июля
20.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши. 21 июля (вторник) ночью в отдельных районах Брестской и Гродненской областей, утром и днем местами по республике ожидаются грозы.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши. 21 июля (вторник)...
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