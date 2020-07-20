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В Беларуси на этой неделе похолодает

20.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси на этой неделе похолодает
В Беларуси на этой неделе похолодает, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, передает БелТА.

«Теплая воздушная масса, формировавшая погоду в прошедшие выходные, сегодня еще останется над территорией нашей страны. Со вторника ситуация в атмосфере начнет меняться. Холодный атмосферный фронт предстоящей ночью подойдет к западным границам Беларуси. В течение дня он будет смещаться в восточном направлении, постепенно отодвигая теплый воздух за пределы нашей страны», — сказали в Белгидромете.

По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 21 июля, в Пинске и районе будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит 13-18 градусов выше нуля, днем будет 21-26 градусов тепла.

В среду, 22 июля, погодные условия в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Похолодает. В Пинске и районе ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, днем — 18-23 градуса тепла.

В четверг, 23 июля, Беларусь в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладном воздухе северных широт. Ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, днем — 18-23 градуса тепла. Такой температурный фон на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

В пятницу, 24 июля, в Беларуси сохранится прохладная погода. В отдельных районах пройдут короткие летние дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем — 18-25 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные дождей ожидается больше, а температурный фон существенно не изменится.

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