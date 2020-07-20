Деньги, работа, обучение - белорусы предлагают друг другу взаимопомощь во время предвыборной кампании

Источник материала: Tut.by

В Беларуси заработал сервис «Скорая взаимопомощь» , предназначенный для помощи пострадавшим из-за своей гражданской позиции. Проект запустили активисты инициативы «Честные люди». Они призывают всех желающих присоединиться к работе сервиса с любой стороны: попросить помощь и поддержку или оказать ее.

Площадка предназначена для связи тех, кому требуется помощь, и готовых ее предложить. Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о трудоустройстве уволенных, обучении, переквалификации и карьерном консультировании.





Пострадавшие во время избирательной кампании заполняют на сервисе специальную форму , указывая, что с ними случилось (это могут быть штраф, увольнение или давление на работе, а также любые другие проблемы, вызванные их гражданской позицией) и какая помощь им требуется (финансовая, трудоустройство, обучение или что-то иное). Дополнительно пользователь сообщает свое имя и контакты для связи.

Данная форма была представлена за несколько дней до старта страницы сервиса на сайте, и ее уже заполнили 59 человек, которые попросили помощь других людей.

Те, кто готов помочь оказавшимся в трудной ситуации, могут сделать это прямо на сайте, адресно перечислив деньги выбранным людям или обозначив готовность помочь в будущем любому человеку, которому нужна помощь. Для этого предусмотрено три формы:

для потенциальных работодателей ;

; для готовых безвозмездно обучить людей, потерявших работу;

людей, потерявших работу; для желающих заявить о намерении помочь позже любому, кому понадобится помощь.

Поскольку истории всех, кто оставляет заявки на помощь, обязательно проходят верификацию, которая занимает 1−2 дня, то в первый день работы сервиса было предложено помочь пятерым. Менее чем за 2 часа была собрана необходимая сумма в почти 4000 рублей, и еще около двух десятков людей заявили о своем желании помочь тем, чьи истории будут представлены позже.

С помощью сервиса «Скорая взаимопомощь» удалось оплатить услуги адвокатов троим гражданам, в судебном порядке обжаловавшим отклонение их кандидатур в члены участковых избирательных комиссий, а также бывшему секретарю столичного предприятия, которого попросили уволиться после приема документов от активистов на проведение митинга для референдума.

Активна на площадке и кампания поддержки бывшего экскурсовода Национального художественного музея Никиты Монича, который написал заявление на увольнение после требования руководства удалить один из постов в соцсетях. Ему можно предложить сотрудничество.

Более 50 организаций уже подтвердили готовность трудоустроить и обучить тех, кто пострадает из-за своих действий по обеспечению честных выборов.

— Уверены, мы одинаково переживаем разочарование от происходящей несправедливости, — комментируют волонтеры инициативы «Честные люди». — И нам нет смысла вам его пояснять. Поэтому мы хотим показать вам обратную сторону подобных событий: друзья познаются в беде. Сначала мы стали помогать собирать деньги на адвокатов при подаче жалоб в суды. У нас получилось. Мы решили помочь как можно большему количеству людей, которым важно, чтобы выборы прошли честно и прозрачно.

Организаторы площадки «Скорая взаимопомощь» будут работать в связке с остальными инициативами, поддерживающими пострадавших из-за гражданской позиции. К примеру, правозащитную помощь оказывает центр «Весна» , а сбор денег для оплаты штрафов осужденным за участие в мирных акциях протеста проводит инициатива BY_help .