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Музыкант и серфингист. Кто такая Мария Колесникова - представитель штаба Виктора Бабарико?

20.07.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мария Колесникова большую часть жизни занималась музыкой и культурой. Сейчас в объединенном штабе Бабарико, Цепкало и Тихановской она представляет штаб экс-банкира, и фактически, пока он и его сын Эдуард в СИЗО КГБ, стала лицом кампании. Что о ней известно?


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Играет на флейте, руководит культурными проектами

Марие Колесниковой 38 лет, она музыкант: окончила Академию музыки по классу флейты и дирижирования. В Беларуси она около восьми лет преподавала игру на флейте в гимназиях. После ассистентуры-стажировки в Академии музыки четыре года училась в Высшей школе музыки в Штутгарте (Германия) на факультетах старинной и современной музыки. Оставшись в Германии, она участвовала в концертах как исполнитель, а также сама организовывала международные культурные проекты в Германии и последние четыре года — в Беларуси.

В Беларуси она создала цикл лекций «Уроки музыки для взрослых», и этот курс пользовался популярностью: на лекции приходило до 120 человек. Также Мария была в 2017 году спикером на минской конференции TEDx, а в 2019 году вместе с разработчиком музыкальных приложений Gismart, ассоциацией «Образование для будущего» сделала проект «Оркестр роботов». В этом проекте школьников учили программированию роботов-музыкантов.

Мария увлекается серфингом, зимой взяла несколько занятий по кикбоксингу и хочет продолжать им заниматься и дальше. Она говорит, что выросла в очень дружной семье и самые яркие впечатления из детства — когда все родные собирались вместе.

Живет в Германии и Беларуси, арт-директор ОК16

Последние годы Мария живет на две страны: в Германии и Беларуси. В августе 2019 года она стала арт-директором культурного хаба ОК16. Сейчас она в отпуске за свой счет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2017 году она написала в Facebook Виктору Бабарико, а в 2018-м познакомилась с ним лично.

—  В 2018 году я делала большой проект с немцами и привозила сюда пять художников. Мы делали вместе перфомансы, образовательные проекты, круглые столы в ОК16. Это был абсолютно волонтерский проект с нашей стороны, мы делали это сами как международный обмен. Вот там мы с ним (с Виктором Бабарико. — Прим. TUT.BY) познакомились.

Высшей ценностью считает жизнь человека и чувство собственного достоинства

Мария рассказывает, что в течение этого года часто пересекалась с Виктором Бабарико на культурных проектах, в том числе они вместе участвовали в обсуждениях многих совместных проектов, которые проходили и будут проходить в ОК16.

— В это время стало понятно, что у нас многие жизненные ценности одинаковые. И в тот момент я услышала о его желании выдвигаться на пост президента и полностью это поддержала. Буквально с первого дня мы подключились с Эдуардом, потом к нам присоединились другие ребята, и все больше и больше людей.


Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Но сейчас вы фактически стали лицом кампании.

— Да, но это только потому, что Виктор Дмитриевич сейчас в СИЗО КГБ. А так бы я спокойно занималась в штабе тем, чем собиралась. Но мы рассматривали разные варианты событий и в одном из них было то, то я должна была в какой-то момент выйти на арену, если так можно сказать.

— Расскажите про свои жизненные ценности, свое мировоззрение

— Для меня самой высшей ценностью является жизнь человека и чувство собственного достоинства. Это как раз то, что в Беларуси не является ценностью. Как человек, который занимается искусством и культурой, я понимаю, что через современное искусство можно рефлексировать над проблемами нашего общества. в том числе гендерными вопросами, вопросами равенства и неравенства, свободы или несвободы. И это то, что мы очень часто обсуждали с Виктором Дмитриевичем: в том числе вопросы несправедливости и отношения власти и человека, человека и общества, творца и общества. Было понятно, что наши ценности во многом очень сходятся. Он для меня стал близким по духу человеком.

Символ кампании стал вирусным

Жесты Колесниковой, Тихановской и Цепкало уже стали вирусными. В виде граффити их нарисовала художница Антонина Слободчикова.

— Она сама нарисовала, всем понравилось, мы просто с ней связались и спросили, можно ли это использовать, — говорит Мария.


Символ на заднем фоне нарисовала художница Антонина Слободчикова. Фото: Радыё Свабода

Символ кампании Бабарико — сердечко. Как оно появилось?

— Это была командная работа, большое количество людей принимали решение, что там будет. Но нам кажется, что это знак, который очень хорошо показывает миссию Виктора и миссию людей, которых он объединил вокруг себя — это уважение к людям, любовь, чувство собственного достоинства. В этом сердечке это все есть.

 
 
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Мария Колесникова большую часть жизни занималась музыкой и культурой. Сейчас она представляет штаб Виктора Бабарико и фактически, пока Виктор и его сын Эдуард в...
 
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