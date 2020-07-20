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Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

20.07.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теперь погода  не будет прежней. Умер популярный ведущий прогноза погоды на НТВ  Александр Беляев. Ему был 71 год. Кандидат географических наук и телеведущий в последние 9 лет боролся с онкологическим заболеванием. Приостанавливал работу. Правда, еще в феврале 2018 сумел на время вернуться в эфир.

 
 
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Теперь погода  не будет прежней. Умер популярный ведущий прогноза погоды на НТВ  Александр Беляев. Ему был 71 год. Кандидат географических наук и телеведущий в...
 
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