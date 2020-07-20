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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев Теперь погода не будет прежней. Умер популярный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев. Ему был 71 год. Кандидат географических наук и телеведущий в...

Теперь погода не будет прежней. Умер популярный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев. Ему был 71 год. Кандидат географических наук и телеведущий в последние 9 лет боролся с онкологическим заболеванием. Приостанавливал работу. Правда, еще в феврале 2018 сумел на время вернуться в эфир.