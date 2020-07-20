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В Быховском районе собрали рекордный урожай гороха

20.07.2020 21:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Быховском районе этими днями разговоры только про урожай зеленого горошка. Еще бы, ведь здесь на некоторых полях  побили мировые рекорды по урожайности  этой культуры. Быховские аграрии обошли гороховых лидеров - Канаду и Францию, где самая высокая урожайность составила  от 60 до 80 центнеров с одного гектара. Наша рекордная  цифра -  90. 

Слово "успех" от слова "успеть". Это хорошо понимают на гороховых полях предприятия Быховского консервно-овощесушильного завода. В любую погоду  днем и ночью здесь работают комбайны. Важен каждый день, а в жаркую погоду и каждый час. Здесь спешат убрать большой гороховый урожай.

Несколько раз в день горох на вкус проверяет ученый селекционер Геннадий Варакса. Такая натуральная добавка   к завтраку  и  ужину - производственная необходимость. Ведь техническую спелость бобовых культур  определить можно только на зуб. Зато урожайность  на ощупь. 

Секрет суперурожая  - это соблюдение стандартного регламента плюс научный подход.  В этом году решили пойти на эксперимент и применить стимулятор роста на основе калифорнийских червей. И вот результат. На соседнем поле урожайность составила 72 центнера с гектара, а по отдельным контурам  и того 90. Такого в аграрной  истории   Беларуси  не припомнят.

За гороховым дождем, который наполняет бункер в разы быстрее, едва поспевает линия переработки Быховского консервно-овощесушильного завода. Загрузка мощностей здесь  уже в два раза больше, чем в прошлом году.

За первым Быховским горошком высшего сорта уже выстраивается очередь. Большой урожай позволит удовлетворить спрос  внутреннего и внешнего рынков.

 
 
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В Быховском районе этими днями разговоры только про урожай зеленого горошка. Еще бы, ведь здесь на некоторых полях  побили мировые рекорды по урожайности  этой...
 
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