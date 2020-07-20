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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Быховском районе собрали рекордный урожай гороха В Быховском районе этими днями разговоры только про урожай зеленого горошка. Еще бы, ведь здесь на некоторых полях побили мировые рекорды по урожайности этой...

В Быховском районе этими днями разговоры только про урожай зеленого горошка. Еще бы, ведь здесь на некоторых полях побили мировые рекорды по урожайности этой культуры. Быховские аграрии обошли гороховых лидеров - Канаду и Францию, где самая высокая урожайность составила от 60 до 80 центнеров с одного гектара. Наша рекордная цифра - 90.Слово "успех" от слова "успеть". Это хорошо понимают на гороховых полях предприятия Быховского консервно-овощесушильного завода. В любую погоду днем и ночью здесь работают комбайны. Важен каждый день, а в жаркую погоду и каждый час. Здесь спешат убрать большой гороховый урожай.Несколько раз в день горох на вкус проверяет ученый селекционер Геннадий Варакса. Такая натуральная добавка к завтраку и ужину - производственная необходимость. Ведь техническую спелость бобовых культур определить можно только на зуб. Зато урожайность на ощупь.Секрет суперурожая - это соблюдение стандартного регламента плюс научный подход. В этом году решили пойти на эксперимент и применить стимулятор роста на основе калифорнийских червей. И вот результат. На соседнем поле урожайность составила 72 центнера с гектара, а по отдельным контурам и того 90. Такого в аграрной истории Беларуси не припомнят.За гороховым дождем, который наполняет бункер в разы быстрее, едва поспевает линия переработки Быховского консервно-овощесушильного завода. Загрузка мощностей здесь уже в два раза больше, чем в прошлом году.За первым Быховским горошком высшего сорта уже выстраивается очередь. Большой урожай позволит удовлетворить спрос внутреннего и внешнего рынков.