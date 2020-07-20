«Белорусский загар дольше держится». Плюсы и минусы отдыха на Минском море, когда нельзя уехать на настоящее

Источник материала: Tut.by

В этом году Заславское водохранилище, которое в народе называют Минским морем, вынужденно стало альтернативой морскому отдыху для многих жителей столицы. На это быстро среагировал общепит и на некоторых пляжах появились фудтраки с едой и напитками, организовано катание на «банане», а по вечерам проводятся диджейские вечеринки. TUT.BY спросил у отдыхающих, как пандемия отразилась на их планах на отпуск и можно ли заменить настоящее море Минским.





Семья Натальи и Егора с двумя дочками решила выбраться на 5-ый пляж Минского моря, прочитав на TUT.BY, что его облагородили .

— Предыдущий раз были на Минском море два года назад — только чтобы шашлыки пожарить, но так, чтобы загорать, — нет. Я вот даже купаться не буду — мне важно, чтобы вода была чистой. Я мерзлявая, для меня это холодная вода, да и подход к ней каменистый, неудобный. А нашим детям везде хорошо, они «ихтиандры» и думают, что это море. Мы уже семь лет подряд каждое лето куда-то выбираемся. Должны были лететь во Францию, у нас была бронь на 12 июля, но нам удалось без убытков ее отменить.



Наталья и Егор с дочками

Муж Натальи Егор отмечает, что их семья выбирается в путешествия по Беларуси, но на них целый отпуск жалко тратить, поэтому мужчина приберег его в надежде все же попасть на море осенью.

— А пляжный сервис лучше в аквапарках, там тот уровень комфорта, к которому мы привыкли.

Пара обдумывала, что делать с отложенными на отпуск деньгами, решили, что в крайнем случае съездят в отпуск зимой два раза. Наталья с сожалением добавляет:

— Для меня остаться без моря — это травма, ведь это мое последнее декретное лето. Мне в ноябре на работу, вроде как лето проходит, а мы никуда не съездили. Мы просто привыкли отдыхать на море и дети не были помехой. Не хочется нарушать традиции и от этого грустно.

Александр собирался в сентябре отдыхать в Испании на Коста-Браво, но, скорее всего, отменит поездку из-за неустойчивого эпидемиологического положения и будет отдыхать в Беларуси. На Минском море оказался случайно, решил заехать после работы встретиться с друзьями, а они выбрали местом встречи 5-ый пляж. Мужчина считает, что люди выбирают Минское море не потому, что им больше негде отдохнуть, а из-за хорошего сервиса и качества пляжей.

— Но настоящее море ни с чем не сопоставимо по оздоровлению. Не гложут звонки, ты полностью изолирован от каких-то внешних отвлекающих источников и наслаждаешься природой один на один.



Александр

Александр руководитель в сфере спорта. Он считает, что постоянные приверженцы здорового образа жизни никуда из фитнес-залов не ушли, а случайные 30% людей, которые бы готовились к морю, до них так и не дошли, но его организация от этого не пострадала.

Александр выделяется из массы отдыхающих золотистым тоном кожи и советует белорусский загар в качестве изначального слоя, а южный загар как дополнение.

— Он первым сходит, когда приезжаешь с отдыха, а наш, белорусский, остается на постоянку до зимы. По роду деятельности я знаю толк в загаре.

Тем не менее насыщенным загаром могут похвастаться далеко не все отдыхающие. Обладательница одного из самых глубоких оттенков коричневого на всем пляже привезла загар из Дубаи, еле успев покинуть страну до карантина. Остальные опрошенные смуглокожие в основном загорали на дачах.

Пенсионер Николай шутит, что у него загар еще прошлогодний, но потом признается, что принимал солнечные ванны, совмещая это с агрофитнесом.

Они с супругой Ириной обычно ездят летом отдыхать в украинскую Затоку. Собирались в отпуск с 24 июля, но турфирма перенесла заезд на 5 августа.



Николай с женой Ириной и внуками

— Все, пропала поездка. С работы уже не отпустят — будем дома сидеть, в Олехновичах. У нас там есть озеро Удранка недалеко, в Заславле можно приехать на карьер. Но морской отдых все же лучше. Воздух совсем другой и поплавать нормально можно. Приезжаешь и месяц еще ни руки, ни ноги, — ничего не болит.

Сэкономленные деньги пенсионеры планируют отложить на следующий отпуск. Николай и Ирина отмечают, что пока деньги за раннее бронирование путевок им не вернули, но надеются, что туроператор как-то решит этот вопрос и перенесет оплату на следующий год.

В этом году на Минском море семья впервые. Приехали искупаться с внучками на электричке и разочаровались 1-м пляжем, который ближе к станции.

— Взяли детям круги, но даже нет смысла надувать. Внучка говорит, что из такой воды можно выйти зеленым инопланетянином. Они ведь знают, что такое море, были и в Турции и в Египте, где и мы не бывали.



Вода на Минском море сейчас такая

Три девушки с детьми несколько раз чокаются пластиковыми бокалами перед камерой смартфона, потому что «несмотря на закрытые границы, инстаграм никто не отменял». Раньше подруги отдыхали в Италии, Египте и Турции и в этом году планировали поехать на море.

— Мы то собирались, но «рассобирались», потому что небезопасно во всем мире и не хочется рисковать.

Обычно на Минском море девушки отдыхали редко, раз — два за лето максимум, но в этом году почти каждую неделю. Говорят, раньше не так ценили местные пляжи.





— Приезжаешь — тут моречко, песочек такой нежный и закаты бесподобные, волшебные. Раньше не ощущали этого и не замечали. Вода зеленая-зеленая, внизу холодная-холодная, но дно — песочек, и это приятно. А белорусский загар даже лучше держится. Здесь тоже можно неплохо отдыхать. Но есть минус — нельзя купить пиво или шампанское даже в баре. По законодательству продажа алкоголя запрещена в радиусе километра от пляжей. На море с этим не было проблем.

Кроме того, девушки указывают, что очень сложно добраться общественным транспортом, а на такси за поездку в одну сторону придется отдать 13−15 рублей.

— Парковки — страх. Можно очень долго место искать. Но нам повезло, как раз кто-то отъезжал.

Из типично морских развлечений на 5-ом пляже Заславского водохранилища можно прокатиться на «плюшке» или «летучей мыши». Бывшие коллеги Ирина и Светлана надевают на себя спасательные жилеты, немного неловко залазят на плюшку и кричат водителю:

— Нас пожестче, пожалуйста.





Сделав круг, переполненные эмоциями, девушки возвращаются на старт.

— Ощущения офигенные! Круче чем на «летучей мыши». Все было жестко, как мы хотели, но попа болит. Все супер!

Правда, отойдя немного в сторону, девушки отмечают, что сервис мог быть и получше. Им не кажется, что «прокатчики» заинтересованы в клиентах. Потому что девушки подходили пять раз, а все время предлагали подождать, в итоге провели в ожидании около часа, хотя ажиотажа на катание не увидели.





— Как будто люди не хотят заработать. Нам их еще уговаривать надо, в той же Украине все наоборот.

Девушки отдыхают в составе большой компании, с коллегами из торговли. Для них собираться на Минском море каждые четыре месяца уже традиция, погодные условия не важны.

— Главное беседку вовремя занять и можно отдыхать под дождем, не первый раз такое.

Через неделю Ирина летит в Египет, купила тур, как только открыли границу. Цена оказалась не выше запланированной. Отдых без моря в этом году девушка не рассматривала.





— Еще только начался этот пик, но было известно, что мы поедем. А чего бояться? Что тут бояться, что там — абсолютно одинаково. Мы хорошо поработали и нам надо отдохнуть.

Если бы карантинные меры не ослабли и абсолютно все границы остались под замком, девушки проводили бы отдых в деревне. Они уверены, что главное, чтобы был купальник и хорошее настроение.































