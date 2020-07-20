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В Беларуси в разгаре сезон заготовки грибов и ягод
20.07.2020 22:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСобирать чернику сейчас самое время, она сладкая, максимально насыщена витаминами. Первые лесные дары у любителей тихой охоты скупают кооператоры и частные заготовители. К тому же черника - это еще и экспортный продукт. Белорусскую ягоду любят в Прибалтике, Польше, Румынии. Это те страны, где уже наработаны контракты. Юлия Токарь составила черничный гайд.
Черничный урожай60 километров на восток от столицы и мы в сосновом бору Червенского района. Этот черничник знают все местные жители. В хвойных лесах всегда богатый урожай - для растения здесь много влаги и тени. Поэтому в конце июля, когда черника самая сочная и полезная, у любителей ягод начинается настоящая гонка. И тут у каждого свои лайфхаки.
Татьяна Хилько, жительница г. Червеня: "Мне руками собирать удобней. Вот так вешаю ведерко на пояс, очень все быстро у меня получается".
Собирать чернику разрешено и комбайнамиКстати, в этом году собирать чернику разрешено и комбайном. Это гораздо быстрее, но есть ограничения.
Виктор Казаков, главный лесничий Червенского лесхоза: "Расстояние между зубьями должно быть минимум 05,см, края должны быть тупые, не заостренные".
Галина Казакова, жительница г. Червеня: "Я всегда беру с собой фотоаппарат, делаю красивые кадры. Собираю для внуков, потом варенья сделаю, компоты варю. Сейчас самая вкусная ягода".
Заработать на лесном урожаеА кто-то готов и заработать на лесном урожае. На стихийных мини-рынках предлагают чернику, вишню, лисички. Литр домашней вишни - 2.80. А такая же баночка первой ягоды по 5-6 рублей.
Чернику принимают по 3-3,5 рубля за 1 кгЦена у заготовителя действительно ниже. Но говорят, она варьируется. В приемном пункте нам объяснили разницу.
Алла Черникова, начальник отдела Березинского филиала Минского областного потребительского общества: "Цена в первую очередь зависит от самой ягоды. Если она очищенная, мы ее берем для торговли в розничную торговую сеть. Соответственно цена на нее намного выше. В этом году мы ягоду принимали и по 2,50, и по 3 как в данный момент, и 3,50, и 3,70. Нам же надо не только ее купить, еще и продать по конкурентным ценам".
Белорусская черника пользуется спросом в Прибалтике, Польше и Румынии
Белорусская черника пользуется спросом и в Прибалтике, и в Польше, и в Румынии. Уже сегодня 44 тонны экспортной ягоды хранится в холодильных камерах Березинского потребительского общества.
Валентина Борисевич, директор Березинского филиала Минского областного потребительского общества: "Если в прошлом году мы заготовили порядка 42 тонн, то на сегодня мы имеем 44. И это еще только разгар сезона. Поэтому цена, конечно, разная. У нас 80 магазинов сети, кроме того, 10 разъездных заготовителей. Всю эту ягоду, которую мы заготавливаем, в основном продаем на экспорт".
Черники в этом году в лесах большеПо всей стране черники уже заготовлено свыше тысячи тонн. Ягод и грибов сейчас действительно в лесу много. Но не стоит забывать о том, что в жаркие дни действует запрет на посещение. Так что в погоне за прибылью главное не попасть на штраф.
Правила посещения лесаИ хочется напомнить основные правила для тех, кто собирается за лесными дарами. Обязательно зарядите мобильный телефон. Предупредите родных, куда вы собираетесь. И самый главный ориентир, который никогда не подведет - солнце, обратите внимание, с какой стороны оно находится, когда будете заходить в лес. И по нему ориентируйтесь.
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Собирать чернику сейчас самое время, она сладкая, максимально насыщена витаминами. Первые лесные дары у любителей тихой охоты скупают кооператоры и частные...
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