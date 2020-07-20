Источник материала: БT

Черничный урожай

Собирать чернику разрешено и комбайнами

Заработать на лесном урожае

Чернику принимают по 3-3,5 рубля за 1 кг

Белорусская черника пользуется спросом в Прибалтике, Польше и Румынии

Черники в этом году в лесах больше

Правила посещения леса

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси в разгаре сезон заготовки грибов и ягод Собирать чернику сейчас самое время, она сладкая, максимально насыщена витаминами. Первые лесные дары у любителей тихой охоты скупают кооператоры и частные...

Собирать чернику сейчас самое время, она сладкая, максимально насыщена витаминами. Первые лесные дары у любителей тихой охоты скупают кооператоры и частные заготовители. К тому же черника - это еще и экспортный продукт. Белорусскую ягоду любят в Прибалтике, Польше, Румынии. Это те страны, где уже наработаны контракты.составила черничный гайд.60 километров на восток от столицы и мы в сосновом бору Червенского района. Этот черничник знают все местные жители. В хвойных лесах всегда богатый урожай - для растения здесь много влаги и тени. Поэтому в конце июля, когда черника самая сочная и полезная, у любителей ягод начинается настоящая гонка. И тут у каждого свои лайфхаки.Кстати, в этом году собирать чернику разрешено и комбайном. Это гораздо быстрее, но есть ограничения.Виктор Казаков, главный лесничий Червенского лесхоза: "Расстояние между зубьями должно быть минимум 05,см, края должны быть тупые, не заостренные".А кто-то готов и заработать на лесном урожае. На стихийных мини-рынках предлагают чернику, вишню, лисички. Литр домашней вишни - 2.80. А такая же баночка первой ягоды по 5-6 рублей.Цена у заготовителя действительно ниже. Но говорят, она варьируется. В приемном пункте нам объяснили разницу.Белорусская черника пользуется спросом и в Прибалтике, и в Польше, и в Румынии. Уже сегодня 44 тонны экспортной ягоды хранится в холодильных камерах Березинского потребительского общества.По всей стране черники уже заготовлено свыше тысячи тонн. Ягод и грибов сейчас действительно в лесу много. Но не стоит забывать о том, что в жаркие дни действует запрет на посещение. Так что в погоне за прибылью главное не попасть на штраф.И хочется напомнить основные правила для тех, кто собирается за лесными дарами. Обязательно зарядите мобильный телефон. Предупредите родных, куда вы собираетесь. И самый главный ориентир, который никогда не подведет - солнце, обратите внимание, с какой стороны оно находится, когда будете заходить в лес. И по нему ориентируйтесь.