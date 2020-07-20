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Здание с 300-летней историей. Реконструкция гимназии-колледжа при Академии музыки завершена
20.07.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРеспубликанская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки встретит учащихся обновленной в сентябре. В Минске завершилась реконструкция с модернизацией и элементами реставрации исторической части здания учреждения образования.
Маленькая консерватория на Свободы, 7 на протяжении многих лет была вынуждена функционировать в стесненных условиях - ремонт памятника архитектуры затянулся на множество сезонов. Но благодаря внимательному отношению государства к воспитанию маленьких талантов этот вопрос был решен на высшем уровне. По поручению Президента строительные работы были завершены. Сейчас учреждение образования обживает отремонтированные площади и готовится к встрече с учащимися. Рассказывает Инна Пилевич.
Подушечками пальцев прочувствовать тембральную наполненность звучания и работу механики элитного инструмента. Стоимость этого рояля можно сравнить с ценой однокомнатной квартиры на окраине столицы. Раньше роскошь лишь для профессионалов. Теперь клавишные производства японской фирмы KAWAI доступны учащимся Республиканской гимназии-колледжа при Академии музыки.
Закуплено 22 рояля и 14 пианино
22 рояля различных моделей известного бренда были закуплены специально к завершению ремонтных работ в исторической части здания учреждения образования.
Кирилл Барташевич, учащийся 2 курса Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки: "Хорошо контролируется динамика и проколотость, звонкость звука отличная у инструмента. Очень комфортно и удобно на нем играть".
Проведена перепланировка исторической части зданияНовое дыхание для здания с 300-летней историей. Изначально на Свободы, 7 размещался иезуитский коллегиум, после дом минского губернатора, военный госпиталь, Дом Советов. Поэтому памятник архитектуры с богатым прошлым прошел не просто ремонт, а реконструкцию с модернизацией и элементами реставрации. Зданию стремились вернуть исторический облик и при этом создать комфортные условия для учебы. Так у молодых музыкантов появился большой зал для публичных выступлений.
Новый зал для акустической музыки
Семен Климанов, замдиректора Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки: "Мы получили этот замечательный зал, который был доукомплектован не только новыми креслами и антуражем, но который получил функциональное совершенствование в виде осветительных приборов, проектора. Это наша гордость. В столице появился новый зал для акустической музыки.
Сыграть и при этом не мешать учащимся в соседнем кабинете. Выполнена звукоизоляция помещений. Долгое время об этом можно только мечтать. Малыши ездили в другие школы. Давали редкие концерты. Платили за аренду залов. Множество сезонов приходилось работать в стесненных условиях и под звуки молотка и перфоратора - всему виной затянувшийся ремонт. Хотя и появилась современная пристройка.
Завершен ремонт в гимназии-колледже при Академии музыкиПроцесс сдвинулся с мертвой точки в прошлом году благодаря Президенту. После "Большого разговора" Александр Лукашенко дал поручение, как можно быстрее завершить все восстановительные работы.
У гимназии-колледжа при Академии музыки появилась своя звукозаписывающая студияБлагодаря новому проекту у учеников появилось больше площадей для творчества. Так, на верхнем этаже расположилась звукозаписывающая студия. Это позволит фиксировать исполнение на электронных носителях и отправлять треки на конкурсы.
Перепланировка позволила обустроить дополнительные классы для индивидуальных занятий. Ведь здесь воспитывают будущих звезд академических сцен не по одному лекалу, а в частном порядке.
Подарок к юбилеюЮные дирижеры, хоровики и музыканты смогут зайти в альма-матер с парадного входа уже 1 сентября. К слову, обновления в подарок не только ко Дню знаний, но и к юбилею - в 2020 гимназии-колледжу исполняется 85.
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Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки встретит учащихся обновленной в сентябре. В Минске завершилась реконструкция с...
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