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На лесной ягоде и других дарах леса сейчас можно заработать
21.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗаготовка идет также лесного урожая. Население на нем может заработать. Белкоопсоюзы за килограмм черники дадут от 3 до 3,5 рублей.
Вдобавок, перед походом в лес, стоит изучить карту запретов на сайте Минлесхоза. Сегодня оштрафовать за посещение могут в 34 районах Беларуси.
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Заготовка идет также лесного урожая. Население на нем может заработать. Белкоопсоюзы за килограмм черники дадут от 3 до 3,5 рублей. Принимают лесную ягоду и другие...
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