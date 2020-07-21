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На лесной ягоде и других дарах леса сейчас можно заработать

21.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заготовка идет также лесного урожая. Население на нем может заработать. Белкоопсоюзы за килограмм черники дадут от 3 до 3,5 рублей. Принимают лесную ягоду и другие дары леса и частники. В таком заработке главное не переусердствовать. При том, что разрешено пользоваться специальным комбайном, следует помнить об ограничениях.

Вдобавок, перед походом в лес, стоит изучить карту запретов на сайте Минлесхоза. Сегодня оштрафовать за посещение могут в 34 районах Беларуси.

 
 
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Заготовка идет также лесного урожая. Население на нем может заработать. Белкоопсоюзы за килограмм черники дадут от 3 до 3,5 рублей. Принимают лесную ягоду и другие...
 
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