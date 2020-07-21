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Новые востребованные специальности в этом году появились в колледжах Минской области
21.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТехников-механиков в аграрной сфере и администраторов в гостиничном бизнесе с этого года будут обучать в колледжах столичного региона. Новые специальности востребованы сегодня на рынке труда. Не убывает спрос на визуального мерчендайзера - вот уже второй год будут обучать в Минском областном колледже.
Татьяна Яцук, замдиректора Минского государственного областного колледжа: "Главная задача специалиста по визуальному мерчейдазингу - это увеличить объем продаж, создать благоприятные условия для покупателя. Он все это создает при помощь тентов, контентов, интернет-контентов".
Всего же ССУЗы Минской области в этом году предлагают сделать выбор среди 42 специальностей, а это 85 квалификаций по различным профилям. Прием документов в колледжи уже начался.
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Техников-механиков в аграрной сфере и администраторов в гостиничном бизнесе с этого года будут обучать в колледжах столичного региона. Новые специальности...
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