ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новые востребованные специальности в этом году появились в колледжах Минской области

21.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Техников-механиков в аграрной сфере и администраторов в гостиничном бизнесе с этого года будут обучать в колледжах столичного региона. Новые специальности востребованы сегодня на рынке труда. Не убывает спрос на визуального мерчендайзера - вот уже второй год будут обучать в Минском областном колледже.

Татьяна Яцук, замдиректора Минского государственного областного колледжа: "Главная задача специалиста по визуальному мерчейдазингу - это увеличить объем продаж, создать благоприятные условия для покупателя. Он все это создает при помощь тентов, контентов, интернет-контентов".

Всего же ССУЗы Минской области в этом году предлагают сделать выбор среди 42 специальностей, а это 85 квалификаций по различным профилям. Прием документов в колледжи уже начался.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Техников-механиков в аграрной сфере и администраторов в гостиничном бизнесе с этого года будут обучать в колледжах столичного региона. Новые специальности...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кокосовое печенье без муки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика