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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня проблемы белорусов будет решать сенатор Виктор Лискович, завтра - Сергей Рачков Напрямую выявить и оперативно решить проблемы белорусов. Свою эффективность в этом показали личные приемы граждан. Их проводят и сенаторы. Так, сегодня на вопросы...

Напрямую выявить и оперативно решить проблемы белорусов. Свою эффективность в этом показали личные приемы граждан. Их проводят и сенаторы. Так, сегодня на вопросы белорусов будет отвечать председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.А 22 июля встречу проведет председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Начало приемов в 10 утра.