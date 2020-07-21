ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Определена платформа для покупки билетов на ЧМ-2021 по хоккею

21.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Определена официальная онлайн-платформа для бронирования и покупки билетов на чемпионат мира по хоккею - 2021. Портал Vetliva уже работает как каталог туристических услуг для въездного туризма. Сайт доступен на 5 языках - в том числе на китайском и арабском. Разработчики намерены добавить еще 3. Старт продажи билетов на хоккейный чемпионат, который пройдет в Минске и Риге, запланирован на сентябрь. А сам спортивный форум пройдет с 21 мая по 6 июня следующего года.

Андрей Капанец, руководитель проекта Vetliva: "Портал Vetliva будет основной площадкой онлайн-продаж, в том числе билетов на чемпионат. Это дает нам эксклюзивное право представлять Беларусь тем гражданам, которые приедут посмотреть на соревнования".

Портал Vetliva - мультифункциональная платформа

Ресурс был создан по госпрограмме развития туризма. Он работает как мультифункциональная платформа - там также можно забронировать и оплатить, например, трансфер из аэропорта или услуги гида-переводчика. Что еще предложат путешественникам в 2020 году? Смотрите проект "На контроле Президента". Новая серия - о белорусской туротрасли. Завтра вечером на "Беларусь 1".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определена официальная онлайн-платформа для бронирования и покупки билетов на чемпионат мира по хоккею - 2021. Портал Vetliva уже работает как каталог туристических...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кокосовое печенье без муки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика