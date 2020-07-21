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Определена платформа для покупки билетов на ЧМ-2021 по хоккею
21.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОпределена официальная онлайн-платформа для бронирования и покупки билетов на чемпионат мира по хоккею - 2021. Портал Vetliva уже работает как каталог туристических услуг для въездного туризма. Сайт доступен на 5 языках - в том числе на китайском и арабском. Разработчики намерены добавить еще 3. Старт продажи билетов на хоккейный чемпионат, который пройдет в Минске и Риге, запланирован на сентябрь. А сам спортивный форум пройдет с 21 мая по 6 июня следующего года.
Андрей Капанец, руководитель проекта Vetliva: "Портал Vetliva будет основной площадкой онлайн-продаж, в том числе билетов на чемпионат. Это дает нам эксклюзивное право представлять Беларусь тем гражданам, которые приедут посмотреть на соревнования".
Портал Vetliva - мультифункциональная платформаРесурс был создан по госпрограмме развития туризма. Он работает как мультифункциональная платформа - там также можно забронировать и оплатить, например, трансфер из аэропорта или услуги гида-переводчика. Что еще предложат путешественникам в 2020 году? Смотрите проект "На контроле Президента". Новая серия - о белорусской туротрасли. Завтра вечером на "Беларусь 1".
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Определена официальная онлайн-платформа для бронирования и покупки билетов на чемпионат мира по хоккею - 2021. Портал Vetliva уже работает как каталог туристических...
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