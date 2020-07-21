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Кокосовое печенье без муки
21.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Употребление чернослива поможет вывести лишнюю жидкость из организма, что снизит риск развития отечности.
Яйца взбиваем с солью и сахаром на средних оборотах, пока масса не побелеет, это 2-3 минуты.
Во взбитую массу добавляем кокосовую стружку и размешаем до однородности. Должна получиться влажная рассыпчатая масса, которая хорошо лепится, собственно, это и есть готовое тесто.
Кокосовая стружка содержит большое количество минералов и витаминов, выводит из организма токсичные вещества, обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.
Из теста формируем колобки величиной с грецкий орех. Расплющиваем в лепешку. В серединку печенья добавляем орешек и чернослив. Слепить, правда, будет чуть дольше, но несложно. Лепим шарик.
Готовые печеньки кладем на холодную решетку, застеленную ковриком или пергаментом. На противне низ печенья может сильно зарумяниться.
Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-23 минуты. Через 10-12 минут верх прикрываем смятым и расправленным пергаментом, выпекаем до золотистого цвета. Печенье вкусное как в теплом, так и в холодном виде.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 200 граммов кокосовой стружки, 120 граммов сахара, 2 яйца, горсть грецких орехов, горсть чернослива. Чернослив сразу же нужно замочить в горячей воде...
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