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«Счета неподъемные и несправедливые». Католики опубликовали заявление по скандалу с Красным костелом
21.07.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Красному костелу выставили большой
Заявление курии вышло «в связи с горячим обсуждением в белорусском обществе правовой ситуации и задолженности парафии святого Симона и святой Елены».
Католики кратко напоминают историю костела. Его построили в 1910 году, закрыли в 1932-м. Сначала в здании разместился Государственный польский театр БССР, потом его переоборудовали в Дом кино. В 1990-м костел передали в безвозмездное пользование без передачи его в собственность парафии.
«Мы считаем это несправедливым решением, потому что он (костел) был построен католиками и должен им по праву принадлежать», — пишет курия.
В заявлении отмечается большая роль Красного костела не только в религиозной, но и культурной жизни Беларуси. Кроме богослужений, там проводятся культурные мероприятия, в том числе очень популярные концерты духовной музыки.
Почему община считает выставленные счета несправедливыми — правовые моменты
Курия подтверждает, что в 2013 году костел передали из республиканской в коммунальную собственность Минска в безвозмездное пользование парафии святых Симеона и Елены. Сейчас здания в хозяйственном управлении КУП «Мінская спадчына».
«За время пользования у религиозного сообщества не было задолженностей за оказание услуг обеспечения электро- и теплоэнергией, водой, канализацией и за оплату работ по текущему ремонту и жизнедеятельности парафии», — отмечает курия.
После реконструкции 2018 — 2019 годов, в первом квартале 2020-го, парафия получила документы — там указано, что по договорам безвозмездного пользования, сверх коммунальных платежей, религиозная община должна платить каждый месяц в пользу «Мінскай спадчыны» 12 950, 39 рубля. Это компенсация за земельный налог, амортизацию, налог на недвижимость. Задолженность по этим платежам сейчас больше 160 тысяч рублей.
Получается, что религиозная община утратила право на дополнительные льготы по замельному налогу и налогу на недвижимость, которые гарантированы белорусским законодательством в связи с тем, что здания костела принадлежат «Мінскай спадчыне».
Курия ссылается на некоторые законы, которые позволяют религиозным общинам не платить такие налоги.
Так, земля, выделенная религиозным организациям под культовые здания и сооружения, не облагается земельным налогом, а культовые здания в собственности регилиозных общин, или находятся в их владении, не облагаются налогом на недвижимость — это следует из статей 239, 228 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Кроме того, историко-культурная ценность, которой является Красный костел, да и земли, на которых он находится, освобождены от налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, которые находятся в госсобственности — по постановлению Совмина № 1194 от 22 декабря 2012 года.
«Оба эти документа дают религиозной общине право по земельному налогу и налогу на недвижимость. Но парафия утратила право на эти льготы в связи с тем, что комплекс зданий костела святого Симеона и святой Елены не принадлежит религиозной общине.
Парафия не раз обращалась к государственным властям с просьбой восстановить историческую справедливость и передать комплекс Красного костела парафиальной общине.
Но безрезультатно. Последний раз такую просьбу парафия направила в Мингорисполком в мае 2020 года. В от 18 июня 2020-го отмечается, что сейчас Мингорисполком не видит оснований для передачи здания костела и парафиального дома в собственность религиозной общины.
Мы благодарны за финансовое участие государства в реставрации комплекса зданий Красного костела — объектов историко-культурной ценности Республики Беларусь, которая осуществлялась впервые за всю историю существования названных зданий. Но нужно помнить, что на протяжении почти 30 лет упомянутые здания восстанавливались и поддерживались силами религиозной общины. Во время реставрации комплекса Красного костела парафия также не оставалась в стороне. Так, в первую очередь, нужно отметить приобретение трех дорогих бронзовых колоколов, которые установили на башне костела».
Курия отмечает, что не видит реальной возможности каждый месяц делать выплаты по 12 950, 39 рубля по счетам от «Мінскай спадчыны».
«Для парафии они неподъемные, а также несправедливые», - пишут католики.
«Из сказанного напрашивается вывод, что парафия на протяжении 75 лет (на столько рассчитаны выплаты за амортизацию) должна покрыть выделенные государством средства на реставрацию костела и парафиального дома, которые принадлежат государству
Получается, что государство, не спрашивая у парафии, как будто одолжила ей, а теперь требует возврата долга. Но это не было оговорено перед началом реставрации».
Католики призывают государственные власти пересмотреть свое решение, передать комплекс зданий Красного костела парафии и тем самым возобновить право пользования налоговыми льготами в соответствии с законодательством.
Как именно верующие сами восстанавливали костел за годы пользования костелом
За счет верующих и при их непосредственном участии началось восстановление здания святыни и парафиального дома:
Напомним, Мингорисполком
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«Счета неподъемные и несправедливые». Католики опубликовали заявление по скандалу с Красным костелом
Красному костелу выставили большой счет по налогам. Верующие собирают подписи под обращением, в котором просят вернуть храм в собственность парафии Святого...
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