«Счета неподъемные и несправедливые». Католики опубликовали заявление по скандалу с Красным костелом

Источник материала: Tut.by

Красному костелу выставили большой счет по налогам. Верующие собирают подписи под обращением, в котором просят вернуть храм в собственность парафии Святого Симеона и Святой Елены. Теперь появилось официальное заявление курии Минско-Могилевской архидиацезии по ситуации, его опубликовали на сайте Catholic.by.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Заявление курии вышло «в связи с горячим обсуждением в белорусском обществе правовой ситуации и задолженности парафии святого Симона и святой Елены».

Католики кратко напоминают историю костела. Его построили в 1910 году, закрыли в 1932-м. Сначала в здании разместился Государственный польский театр БССР, потом его переоборудовали в Дом кино. В 1990-м костел передали в безвозмездное пользование без передачи его в собственность парафии.

«Мы считаем это несправедливым решением, потому что он (костел) был построен католиками и должен им по праву принадлежать», — пишет курия.

В заявлении отмечается большая роль Красного костела не только в религиозной, но и культурной жизни Беларуси. Кроме богослужений, там проводятся культурные мероприятия, в том числе очень популярные концерты духовной музыки.

Почему община считает выставленные счета несправедливыми — правовые моменты

Курия подтверждает, что в 2013 году костел передали из республиканской в коммунальную собственность Минска в безвозмездное пользование парафии святых Симеона и Елены. Сейчас здания в хозяйственном управлении КУП «Мінская спадчына».

«За время пользования у религиозного сообщества не было задолженностей за оказание услуг обеспечения электро- и теплоэнергией, водой, канализацией и за оплату работ по текущему ремонту и жизнедеятельности парафии», — отмечает курия.

После реконструкции 2018 — 2019 годов, в первом квартале 2020-го, парафия получила документы — там указано, что по договорам безвозмездного пользования, сверх коммунальных платежей, религиозная община должна платить каждый месяц в пользу «Мінскай спадчыны» 12 950, 39 рубля. Это компенсация за земельный налог, амортизацию, налог на недвижимость. Задолженность по этим платежам сейчас больше 160 тысяч рублей.

Получается, что религиозная община утратила право на дополнительные льготы по замельному налогу и налогу на недвижимость, которые гарантированы белорусским законодательством в связи с тем, что здания костела принадлежат «Мінскай спадчыне».

Курия ссылается на некоторые законы, которые позволяют религиозным общинам не платить такие налоги.

Так, земля, выделенная религиозным организациям под культовые здания и сооружения, не облагается земельным налогом, а культовые здания в собственности регилиозных общин, или находятся в их владении, не облагаются налогом на недвижимость — это следует из статей 239, 228 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Кроме того, историко-культурная ценность, которой является Красный костел, да и земли, на которых он находится, освобождены от налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, которые находятся в госсобственности — по постановлению Совмина № 1194 от 22 декабря 2012 года.

«Оба эти документа дают религиозной общине право по земельному налогу и налогу на недвижимость. Но парафия утратила право на эти льготы в связи с тем, что комплекс зданий костела святого Симеона и святой Елены не принадлежит религиозной общине.

Парафия не раз обращалась к государственным властям с просьбой восстановить историческую справедливость и передать комплекс Красного костела парафиальной общине.

Но безрезультатно. Последний раз такую просьбу парафия направила в Мингорисполком в мае 2020 года. В от 18 июня 2020-го отмечается, что сейчас Мингорисполком не видит оснований для передачи здания костела и парафиального дома в собственность религиозной общины.

Мы благодарны за финансовое участие государства в реставрации комплекса зданий Красного костела — объектов историко-культурной ценности Республики Беларусь, которая осуществлялась впервые за всю историю существования названных зданий. Но нужно помнить, что на протяжении почти 30 лет упомянутые здания восстанавливались и поддерживались силами религиозной общины. Во время реставрации комплекса Красного костела парафия также не оставалась в стороне. Так, в первую очередь, нужно отметить приобретение трех дорогих бронзовых колоколов, которые установили на башне костела».



Костел во время реконструкции. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Курия отмечает, что не видит реальной возможности каждый месяц делать выплаты по 12 950, 39 рубля по счетам от «Мінскай спадчыны».

«Для парафии они неподъемные, а также несправедливые», - пишут католики.

«Из сказанного напрашивается вывод, что парафия на протяжении 75 лет (на столько рассчитаны выплаты за амортизацию) должна покрыть выделенные государством средства на реставрацию костела и парафиального дома, которые принадлежат государству

Получается, что государство, не спрашивая у парафии, как будто одолжила ей, а теперь требует возврата долга. Но это не было оговорено перед началом реставрации».

Католики призывают государственные власти пересмотреть свое решение, передать комплекс зданий Красного костела парафии и тем самым возобновить право пользования налоговыми льготами в соответствии с законодательством.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как именно верующие сами восстанавливали костел за годы пользования костелом

За счет верующих и при их непосредственном участии началось восстановление здания святыни и парафиального дома:

выполнили внутреннее переоборудование костела со сносом межэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок и восстановлен его первоначальный вид;

на крышу костела и парафиального дома положили металлочерепицу;

отлили и установили на башнях и других элементах костела девять бронзовых и два железных креста;

заново построили подвальные помещения с конференц-залом, классами для катехизации детей и библиотекой;

сделали покрытие пола зала для богослужений, галереи, подвалов помещений из гранита и мрамора общей площадью 1000 «квадратов»;

сделали пять алтарей из розового мрамора;

спроектировали и отлили из бронзы центральные входные двери;

заменили окна апсиды (трехэтажной пристройки к зданию костела);

установили входные боковые двери в здание костела;

отреставрировали витражи здания костела, галереи и главной башни;

дважды благоустраивали асфальтом прилегающую территорию вокруг комплекса площадью больше 400 «квадратов»;

возвели гранитную подпорную стенку по периметру территории комплекса зданий, а также парадные ступени из красного гранита к центральному входу в здание со стороны площади Независимости;

в 1996 году перед костелом установили скульптуру Архангела Михаила, в 2000-м — памятник «Колокол Нагасаки».

Напомним, Мингорисполком комментировал , что в 2017—2019 годах реконструировали здание плебании, фасады, заменили кровлю и дверные блоки. На все ушло больше 5,3 миллиона рублей, из которых 94% — это средства городского бюджета, остальная часть — деньги, заработанные во время республиканского субботника и средства «Мінскай спадчыны» (за ней сейчас закреплен объект). Сообщалось, что в финансировании этих работ религиозная община не принимала.