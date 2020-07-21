Обвинение в жестоком убийстве жительницы Жодино предъявлено ее знакомому

Источник материала: Tut.by

Предъявлены обвинения одному из двух братьев, задержанных по подозрению в жестоком убийстве женщины, которое произошло в конце мая в Жодино. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Как считает следствие, виновным в убийстве является 54-летний мужчина, который вместе со своим 50-летним братом был задержан по подозрению в совершении преступления.

Как рассказал следователям старший из братьев, 30 мая в ходе застолья у него дома, когда уже было выпито немало спиртного, между ним и убитой женщиной началась ссора. Когда словесные аргументы закончились, мужчина начал избивать женщину стеклянной бутылкой, палкой, руками и ногами, пока она не перестала подавать признаков жизни.

Тело он погрузил на садовую тачку и оставил на мусорной свалке, которая находилась на той же улице, что и его дом.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Теперь мужчине предъявлены обвинения в совершении убийства с особой жестокостью, он находится под стражей. Его брат также проходит по делу в качестве подозреваемого.

Напомним, тело 47-летней жительницы Жодино было обнаружено 31 мая на свалке недалеко от городского кладбища. По подозрению в совершении преступления сразу были задержаны двое проживающих в городе братьев.