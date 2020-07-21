Слово — не воробей. Об ответственности за противоправные действия по отношению к сотрудникам милиции, находящимся при исполнении, рассказывает замначальника РОВД Борис Наливайко

Источник материала: Радзiма





От сотрудника милиции сегодня требуется немало: быть вежливым, корректным, сдержанным, выносливым и грамотным, служить закону, при любых условиях защищать права и интересы граждан, обеспечивать правопорядок. Однако тема защиты чести и достоинства самих людей в милицейской форме зачастую остается в стороне. Тем не менее есть немало случаев, когда граждане препятствуют выполнению законных требований стражей порядка, пытаются уйти от ответственности, хамят, нецензурно оскорбляют правоохранителей, находящихся при исполнении, угрожают им, оказывают физическое сопротивление. Часто, совершая те или иные противоправные действия по отношению к сотрудникам милиции, люди не думают о последствиях и не осознают, какое наказание за это может последовать. Чем может обернуться оскорбительное слово в сторону блюстителя порядка или неповиновение его законным требованиям, пояснил заместитель начальника Глусского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Борис Наливайко.

— Выполняя свой служебный долг, работая с разными категориями людей, защищая граждан, правоохранители порой сталкиваются с ситуацией, когда защищаться приходиться самим. От нецензурных выражений, угроз, хамского поведения, агрессии некоторых граждан… С начала этого года было составлено шесть административных протоколов за оскорбление сотрудников милиции и неповиновение их законным требованиям. Троих местных жителей уже привлекли к административной ответственности. Так, двое мужчин, оказавшим в пьяном виде неповиновение правоохранителям, наказаны штрафами в размере двух базовых, это 54 рубля, по статье 23.4 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. А вот 58-летней глусчанке придется заплатить штраф в размере 20 базовых величин по статье 23.5 КоАП за оскорбление дежурного по телефону 102. Женщина позвонила в оперативно-дежурную службу РОВД, спросила, где ее участковый, сказала, что нуждается в его помощи. Правда, чем необходимо помочь, женщина так и не сказала, зато стала оскорблять дежурного ОДС. На адрес звонившей выехал участковый и обнаружил хозяйку в состоянии алкогольного опьянения. Женщина заявила, что в милицию не звонила. Но правонарушение было несложно доказать, ведь все телефонные звонки записываются. Кстати, теперь и у участковых инспекторов милиции имеются видеорегистраторы, прикрепленные к милицейской форме. Нарушительнице за необдуманно брошенное в сторону милиции оскорбительное слово придется заплатить 540 рублей. Кстати, противоправные деяния в отношении милиции могут быть и уголовно наказуемы.

— Борис Николаевич, где же грань между административным правонарушением и уголовным преступлением в подобных случаях и какова ответственность?

— Оскорбление должностного лица государственного органа при исполнении им служебных обязанностей квалифицируется как правонарушение и влечет, согласно статье 23.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. Понятно, что не все обидные человеку слова являются оскорблением. Явный признак оскорбления — неприличная, дерзкая словесная форма, намеренно высказанная в адрес лица, умышленно унижающая его честь и достоинство. Кроме того, оскорбление личности может выражаться не только в устной и письменной форме, но и бессловесными действиями: неприличными жестами, плевками, пощечиной. Далее стоит понять разницу между неповиновением и сопротивлением. Неповиновение — это пассивные действия задержанного, которые выражаются в невыполнении требования сотрудника милиции, к примеру, нежелание пройти в служебный автомобиль либо предоставить документ, удостоверяющий личность. В соответствии со статьей 23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях неповиновение влечет наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест. А вот сопротивление — это активные действия, направленные на сотрудника милиции, это могут быть толчки, удары, укусы, хватание за одежду. Подобные действия уже влекут за собой уголовную ответственность в соответствии со статьями 363 и 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь и могут наказываться вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.

— Известны ли случаи оказания сопротивления или применения насилия в отношении сотрудников районного отдела внутренних дел?

— Минувшим летом было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения за неоднократное нахождение в общественных местах в пьяном виде сотрудники милиции доставили для разбирательств в РОВД. Задержанный стал не только нецензурно выражаться в адрес прапорщика милиции, проводившего в соответствии с законом обыск правонарушителя, но и применил в отношении милиционера насилие, хватаясь руками за милицейскую форму в области груди и левого плеча и причинив сотруднику милиции незначительные телесные повреждения. Потом пытался нанести удар в лицо, но действия задержанного были пресечены другими сотрудниками милиции. В итоге суд в отношении мужчины назначил наказание, согласно статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в виде трех месяцев ареста. Радует, что в этом году фактов сопротивления или насилия в отношении сотрудников отдела не зарегистрировано. Однако огорчает то, что в последнее время увеличилось количество случаев оскорблений в адрес правоохранителей. Хочу заметить, что ни один факт противоправных действий в отношении милиции не останется без внимания, невыполнение законных требований милиционера, оскорбление его чести и достоинства, посягательство на жизнь и здоровье влекут ответственность. Давайте будем вежливы друг к другу, решать проблемы культурно, в рамках закона и думать о возможных последствиях своего поведения и своих действий.

Беседовала Анна АВТУХОВА

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