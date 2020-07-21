Власти Беларуси ответили ООН на обращение бывших фигурантов дела «Белого легиона»

Источник материала: Tut.by

Белорусские власти ответили на обращение, адресованное им Комитетом по правам человека ООН в связи с сообщением, которое направили туда фигуранты дела «Белого легиона». Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Слева один из авторов обращения Виктор Данилов. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Четверо бывших фигурантов так называемого дела «Белого легиона» — Виктор Данилов, Андрей Дундуков, Виктор Мороз и Сергей Стрибульский — направили в Комитет по правам человека ООН индивидуальное обращение, когда после прекращения в отношении них уголовного дела суд отказал им в иске о компенсации морального вреда по фактам неправомерного уголовного преследования и заключения под стражу, а также применения к ним давления и дискредитации в государственных СМИ. Их обращение указывало на нарушение властями Беларуси статей Международного пакта о гражданских и политических правах, и было зарегистрировано в январе этого года. Ответ от белорусских властей были получены Комитетом в апреле этого года и направлены фигурантам дела "Белого легиона".

Хотя государство в своем ответе утверждает, что задержание и заключение под стражу подписавших обращение граждан соответствовали процедуре, указанной в белорусском законодательстве, бывшие фигуранты дела в своем комментарии ставят под сомнение необходимость своего задержания и содержания под стражей, учитывая отсутствие в прошлом у них проблем с законом, а также наличие семьи, работы и постоянного места жительства. Они также подчеркивают, что их ни разу не доставляли к судье для решения вопроса о дальнейшем заключении или освобождении, как того требуют условия Пакта, хотя такая норма и отсутствует в национальном законодательстве.

Также белорусские власти считают, что вопрос о компенсации морального вреда уже был решен на судебных заседаниях. Бывшие фигуранты дела настаивают, что судебные решения основывались на том, что в этом праве им отказал орган расследования, а суды должны были дать независимую оценку таким действиям.

Касательно жалоб на жестокое обращение государство ответило, что ни один из четверых фигурантов не обращался с подобными сообщениями к надзирающему за условиями содержания под стражей прокурору. Сами мужчины сообщают, что прокурор в СИЗО КГБ с ними не встречался, поэтому не мог повлиять на изменение условий их содержания. Фигуранты также упирают на то, что про плохие условия содержания заявлялось в ходе рассмотрения иска о компенсации морального вреда, но соответствующее расследование так и не было проведено.

Без комментариев со стороны государства остались указанные в сообщении следующие факты: нарушение личной неприкосновенности при задержании, включая применение силы и перевозку с черной тканью на лице; принуждение к самооговору со стороны оперативников КГБ; создание препятствий для встреч с адвокатами; ложные и порочащие честь и достоинство сообщения и репортажи в государственных СМИ, нарушающие презумпцию невиновности.

Возражения всех четверых Комитет по правам человека ООН направит в адрес белорусского государства, а дело будет ожидать рассмотрения по существу.

Напомним, дело «Белого легиона» было возбуждено весной 2017 года, когда в стране проходили массовые акции протеста против так называемого «Закона о тунеядцах». В итоге 35 человек проходили по статье о подготовке массовых беспорядков, а двадцати из них вменялось в вину создание незаконного вооруженного формирования. Среди задержанных многие являлись бывшими военными и сотрудниками МЧС, а также активистами прекратившего свою деятельность за 15 лет до этого спортивно-патриотического клуба «Белый легион» и зарегистрированного в Бобруйске клуба для подростков «Патриот». В итоге дело о подготовке массовых беспорядков было прекращено в июне того же года, а по статье о создании незаконного вооруженного формирования — в ноябре. Фигуранты дела несколько месяцев провели под стражей.