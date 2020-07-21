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Журналисты независимых СМИ требуют от властей прекратить репрессии и давление
21.07.2020 13:08 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Независимые белорусские журналисты обратились к главам МВД, Генпрокуратуры, председателю Совета Республики и министру информации с требованием прекратить давление.
Обращение подписали журналисты и редакторы порталов tut.by, onliner.by, nn.by, «Радыё Свабода», БелаПАН, tribuna.com, dev.by, realt.by, marketing.by, 24health.by, outride.rs, «Еврорадио», газет «Народная воля», «КП», «Новы час», «Прессбол», «Рэгіянальнай газеты», «Народные новости Витебска», телеканалов «Белсат» и «Настоящее время», сайтов «Салідарнасць», «Сильные новости», «МогилевОнлайн», reform.by, «Идея Консалт», bdg.by, «Белорусской ассоциации журналистов», «Пресс-клуба Беларусь», «Белорусского документационного центра», журналов «Большой» и «Office life», а также журналисты-фрилансеры и блогеры — всего 213 человек. Обращение к министру внутренних дел Юрию Караеву, генпрокурору Александру Конюку, председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой и министру информации Игорю Луцкому было направлено 21 июля.
В обращении журналисты отмечают, что последние месяцы стали временем тотального давление на представителей СМИ, репрессий и повального задержания - в ходе незавершенной еще президентской кампании во время выполнения своих профессиональных обязанностей было задержано 43 журналиста. Некоторых задерживали очень жестко, а последней каплей стало задержание «Радыё Свабода» Антона Трофимовича в центре Минска 15 июля сразу после стрима, который он вел
«Эти действия нарушают ст. 198 Уголовного кодекса, которая определяет ответственность за «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», и имеют одну цель — запугать журналистов и показать им и всему обществу, что законы не работают, когда есть более высокие политические интересы. Однако бесстыдство этих действий ведет к обратному эффекту. Циничное желание показать гражданам, насколько они беззащитны перед властью, в первую очередь дискредитирует саму власть», - говорится в обращении.
Журналисты требуют от властей прекратить преследование журналистов, подчеркивая, что силовики, задерживающие работающих журналистов, совершают преступление.
Отметим, что ранее «Радыё Свабода»
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Независимые белорусские журналисты обратились к главам МВД, Генпрокуратуры, председателю Совета Республики и министру информации с требованием прекратить...
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