Журналисты независимых СМИ требуют от властей прекратить репрессии и давление

Независимые белорусские журналисты обратились к главам МВД, Генпрокуратуры, председателю Совета Республики и министру информации с требованием прекратить давление.

Обращение подписали журналисты и редакторы порталов tut.by, onliner.by, nn.by, «Радыё Свабода», БелаПАН, tribuna.com, dev.by, realt.by, marketing.by, 24health.by, outride.rs, «Еврорадио», газет «Народная воля», «КП», «Новы час», «Прессбол», «Рэгіянальнай газеты», «Народные новости Витебска», телеканалов «Белсат» и «Настоящее время», сайтов «Салідарнасць», «Сильные новости», «МогилевОнлайн», reform.by, «Идея Консалт», bdg.by, «Белорусской ассоциации журналистов», «Пресс-клуба Беларусь», «Белорусского документационного центра», журналов «Большой» и «Office life», а также журналисты-фрилансеры и блогеры — всего 213 человек. Обращение к министру внутренних дел Юрию Караеву, генпрокурору Александру Конюку, председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой и министру информации Игорю Луцкому было направлено 21 июля.

В обращении журналисты отмечают, что последние месяцы стали временем тотального давление на представителей СМИ, репрессий и повального задержания - в ходе незавершенной еще президентской кампании во время выполнения своих профессиональных обязанностей было задержано 43 журналиста. Некоторых задерживали очень жестко, а последней каплей стало задержание «Радыё Свабода» Антона Трофимовича в центре Минска 15 июля сразу после стрима, который он вел от здания ЦИК . При задержании сотрудники милиции сломали ему нос, а в последствии завели на него административное производство по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

«Эти действия нарушают ст. 198 Уголовного кодекса, которая определяет ответственность за «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», и имеют одну цель — запугать журналистов и показать им и всему обществу, что законы не работают, когда есть более высокие политические интересы. Однако бесстыдство этих действий ведет к обратному эффекту. Циничное желание показать гражданам, насколько они беззащитны перед властью, в первую очередь дискредитирует саму власть», - говорится в обращении.

Журналисты требуют от властей прекратить преследование журналистов, подчеркивая, что силовики, задерживающие работающих журналистов, совершают преступление.