«Если нужно, на Веронику тоже напишу заявление» Турецкий бизнесмен подал в суд на Валерия Цепкало

Источник материала: Tut.by

Турецкий бизнесмен Седат Игдеджи подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. По его мнению, Валерий Цепкало во время видеострима несправедливо назвал его мошенником и обманщиком. «Я не был судим за мошенничество, — говорит Игдеджи. — Я никому не должен ни копейки, ни одна моя компания не была банкротом и не будет, пока я жив. Цепкало я давал взятки, 1 млн долларов он получил». Валерий Цепкало, в свою очередь, просит привлечь к уголовной ответственности турецкого бизнесмена за лжесвидетельство.



Фото:Седата Игдеджи

Седат Игдеджи — уроженец Турции, в Беларуси у него был интерес в сфере строительства, и в 2013 году он получил здесь гражданство.

Среди инвестиционных проектов можно вспомнить жилой дом в Новополоцке, отель в Островце, сервисную зону возле пограничного перехода на границе в Литвой. Вопросы к деятельности его компаний со стороны властей были еще в 2015 году. Так, Министерство архитектуры и строительства отказало в выдаче разрешения на осуществление деятельности в области строительства ООО «Седнат» и ряду других фирм, где учредителем выступал турецкий инвестор. Основанием стало невыполнение компаниями Игдеджи договорных обязанностей по некоторым объектам. В числе пострадавших фигурировали крупные компании — EPAM Systems, IBA, администрация Парка высоких технологий и другие.

— Ни один объект не был завершен до конца и не был передан в установленном порядке заказчику. По всем объектам имели место или продолжаются десятки судебных разбирательств, — подчеркивали в Министерстве строительства и архитектуры.

В 2016 году 13 компаний обратились в Департамент финансовых расследований с заявлением о проведении проверки ООО «Седнат», которое уже больше года не компенсирует задолженность на общую сумму 3 млн деноминированных рублей (около 1,5 млн долларов).

В 2017 году 11 компаний подписали коллективное обращение в КГБ, МВД и ОАЦ с просьбой привлечь Игдеджи к ответственности за мошенничество (ст. 209 УК), поскольку его компании «систематически не выплачивают деньги за товары, работы и услуги». Уголовное дело возбуждено не было.

Компании Седата Игдеджи участвовали в застройке Парка высоких технологий, когда им руководил Валерий Цепкало, который в этом году заявил о своих президентских амбициях. ООО «Седнат» должно было построить научно-производственное здание на улице Академика Купревича. Сообщалось, что «Седнат» победил в тендере, который проводила администрация ПВТ. В своем заявлении в Генпрокуратуру Игдеджи пишет, что Цепкало предложил ему построить здание на улице Академика Купревича в Минске и ряд других объектов и якобы просил за это «откат» — 200 тысяч долларов.

Однако само здание ООО «Седнат» построить не смогло. Объект превратился в долгострой, компания Игдеджи накопила большую задолженность перед другими организациями. В результате в 2014 году премьер-министр Михаил Мясникович отстранил ООО «Седнат» от строительства.

Имя Седата Игдеджи замелькало в новостях с началом избирательной кампании. Он дал ряд «разоблачительных» интервью, в которых рассказал о том, как «платил откаты» Валерию Цепкало, оплачивал его отдых, строительство дома. На этом бизнесмен не остановился и подал заявление в Генпрокуратуру, где рассказал о «преступной коррупционной деятельности» — своей и экс-главы Парка высоких технологий.

Информации о том, что возбуждено уголовное дело по заявлению Игдеджи, пока нет. Отметим, что в соответствии с примечанием к ст. 431 УК (Дача взятки) лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления. Решение об освобождении от уголовной ответственности принимает следственный орган.

В ответ на это Валерий Цепкало написал заявление о привлечении Седата Игдеджи к ответственности за лжесвидетельство. Цепкало отрицает все обвинения турецкого инвестора, в одном из видеостримов, общаясь с избирателями, он заявил, что бизнесмен обманул десятки человек, а его фирмы не выполняли обязательства.

Эти слова Седат Игдеджи посчитал порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Он считает, что Валерий Цепкало сделал подобное заявление, так как бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

— Никакие мои фирмы не были банкротами и не будут, пока я буду жив, — заявил в суде бизнесмен. — Я не был судим, у меня нет ни одного доллара долга. Все это черная пропаганда.

Седат заявил, что первую взятку дал в 2006 году. А всего, по его словам, Цепкало получил от него 1 млн долларов, еще 15 млн Игдеджи потерял, поскольку не были выполнены данные ему обещания.

— Если вы дали взятку в 2006 году, почему заявили в Генпрокуратуру только в 2020 году, спустя 14 лет? — спросили мы у бизнесмена.

— До этого я с ним постоянно судился (речь не идет об уголовных делах. — Прим. TUT.BY), — пояснил Седат. — Потом я увидел, что он идет в президенты с моим домом (имеется в виду, что компания Игдеджи строила дом, в котором живет семья Цепкало. — Прим. TUT.BY), сказал, что продаст дом и за эти деньги пойдет на выборы. Это до сердца дошло. Брал взятки с моих денег и хочет стать президентом. Я как гражданин не позволю этого, поэтому написал заявление в Генеральную прокуратуру.

В суде бизнесмен подчеркнул, что его действия не связаны с политикой.

— Я построил отель, заправку, 40−50 частных домов, — перечисляет истец. — С государством у меня никаких отношений, только налоги плачу. Конечно, я люблю Лукашенко, его режим мне нравится, террора нет, я спокойно живу.

Заявитель просит удалить видео, которое его порочит, и выложить новый ролик, в котором Цепкало признает, что распространил неправдивые сведения.

В иске указано, что неправдивые и порочащие сведения про Игдеджи распространил Валерий Цепкало, но в суде бизнесмен высказывал претензии и в адрес Вероники Цепкало, которая последнее время активизировалась, особенно после объединения штабов Цепкало и Бабарико со штабом кандидата в президенты Светланой Тихановской.

— Вы подали иск по поводу заявления Валерия Цепкало. Но в суде постоянно повторяли имя Вероники, раньше у вас к ней претензий не было. А почему появились сейчас? — уточнили мы у Седата.

— Я оплачивал ее поездку в Стамбул, отдых в Крыму… Когда сейчас я вижу, что непонятно, где Валерий, за границей или в Беларуси, и номер один уже не он, а Вероника Цепкало, я решил сейчас и с нее снять маску. Если нужно, я на следующей неделе напишу заявление в Генпрокуратуру и на нее, у меня есть все документы.

Валерий Цепкало на сегодняшнее заседание не явился, по его просьбе судом будет назначено повторное предварительное заседание.