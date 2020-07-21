ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Если нужно, на Веронику тоже напишу заявление» Турецкий бизнесмен подал в суд на Валерия Цепкало

21.07.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Турецкий бизнесмен Седат Игдеджи подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. По его мнению, Валерий Цепкало во время видеострима несправедливо назвал его мошенником и обманщиком. «Я не был судим за мошенничество, — говорит Игдеджи. — Я никому не должен ни копейки, ни одна моя компания не была банкротом и не будет, пока я жив. Цепкало я давал взятки, 1 млн долларов он получил». Валерий Цепкало, в свою очередь, просит привлечь к уголовной ответственности турецкого бизнесмена за лжесвидетельство.


Фото:Седата Игдеджи

Седат Игдеджи — уроженец Турции, в Беларуси у него был интерес в сфере строительства, и в 2013 году он получил здесь гражданство.

Среди инвестиционных проектов можно вспомнить жилой дом в Новополоцке, отель в Островце, сервисную зону возле пограничного перехода на границе в Литвой. Вопросы к деятельности его компаний со стороны властей были еще в 2015 году. Так, Министерство архитектуры и строительства отказало в выдаче разрешения на осуществление деятельности в области строительства ООО «Седнат» и ряду других фирм, где учредителем выступал турецкий инвестор. Основанием стало невыполнение компаниями Игдеджи договорных обязанностей по некоторым объектам. В числе пострадавших фигурировали крупные компании — EPAM Systems, IBA, администрация Парка высоких технологий и другие.

— Ни один объект не был завершен до конца и не был передан в установленном порядке заказчику. По всем объектам имели место или продолжаются десятки судебных разбирательств, — подчеркивали в Министерстве строительства и архитектуры.

В 2016 году 13 компаний обратились в Департамент финансовых расследований с заявлением о проведении проверки ООО «Седнат», которое уже больше года не компенсирует задолженность на общую сумму 3 млн деноминированных рублей (около 1,5 млн долларов).

В 2017 году 11 компаний подписали коллективное обращение в КГБ, МВД и ОАЦ с просьбой привлечь Игдеджи к ответственности за мошенничество (ст. 209 УК), поскольку его компании «систематически не выплачивают деньги за товары, работы и услуги». Уголовное дело возбуждено не было.

Компании Седата Игдеджи участвовали в застройке Парка высоких технологий, когда им руководил Валерий Цепкало, который в этом году заявил о своих президентских амбициях. ООО «Седнат» должно было построить научно-производственное здание на улице Академика Купревича. Сообщалось, что «Седнат» победил в тендере, который проводила администрация ПВТ. В своем заявлении в Генпрокуратуру Игдеджи пишет, что Цепкало предложил ему построить здание на улице Академика Купревича в Минске и ряд других объектов и якобы просил за это «откат» — 200 тысяч долларов.

Однако само здание ООО «Седнат» построить не смогло. Объект превратился в долгострой, компания Игдеджи накопила большую задолженность перед другими организациями. В результате в 2014 году премьер-министр Михаил Мясникович отстранил ООО «Седнат» от строительства.

Имя Седата Игдеджи замелькало в новостях с началом избирательной кампании. Он дал ряд «разоблачительных» интервью, в которых рассказал о том, как «платил откаты» Валерию Цепкало, оплачивал его отдых, строительство дома. На этом бизнесмен не остановился и подал заявление в Генпрокуратуру, где рассказал о «преступной коррупционной деятельности» — своей и экс-главы Парка высоких технологий.

Информации о том, что возбуждено уголовное дело по заявлению Игдеджи, пока нет. Отметим, что в соответствии с примечанием к ст. 431 УК (Дача взятки) лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления. Решение об освобождении от уголовной ответственности принимает следственный орган.

В ответ на это Валерий Цепкало написал заявление о привлечении Седата Игдеджи к ответственности за лжесвидетельство. Цепкало отрицает все обвинения турецкого инвестора, в одном из видеостримов, общаясь с избирателями, он заявил, что бизнесмен обманул десятки человек, а его фирмы не выполняли обязательства.

Эти слова Седат Игдеджи посчитал порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Он считает, что Валерий Цепкало сделал подобное заявление, так как бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

— Никакие мои фирмы не были банкротами и не будут, пока я буду жив, — заявил в суде бизнесмен. — Я не был судим, у меня нет ни одного доллара долга. Все это черная пропаганда.

Седат заявил, что первую взятку дал в 2006 году. А всего, по его словам, Цепкало получил от него 1 млн долларов, еще 15 млн Игдеджи потерял, поскольку не были выполнены данные ему обещания.

— Если вы дали взятку в 2006 году, почему заявили в Генпрокуратуру только в 2020 году, спустя 14 лет? — спросили мы у бизнесмена.

— До этого я с ним постоянно судился (речь не идет об уголовных делах. — Прим. TUT.BY), — пояснил Седат. — Потом я увидел, что он идет в президенты с моим домом (имеется в виду, что компания Игдеджи строила дом, в котором живет семья Цепкало. — Прим. TUT.BY), сказал, что продаст дом и за эти деньги пойдет на выборы. Это до сердца дошло. Брал взятки с моих денег и хочет стать президентом. Я как гражданин не позволю этого, поэтому написал заявление в Генеральную прокуратуру.

В суде бизнесмен подчеркнул, что его действия не связаны с политикой.

— Я построил отель, заправку, 40−50 частных домов, — перечисляет истец. — С государством у меня никаких отношений, только налоги плачу. Конечно, я люблю Лукашенко, его режим мне нравится, террора нет, я спокойно живу.

Заявитель просит удалить видео, которое его порочит, и выложить новый ролик, в котором Цепкало признает, что распространил неправдивые сведения.

В иске указано, что неправдивые и порочащие сведения про Игдеджи распространил Валерий Цепкало, но в суде бизнесмен высказывал претензии и в адрес Вероники Цепкало, которая последнее время активизировалась, особенно после объединения штабов Цепкало и Бабарико со штабом кандидата в президенты Светланой Тихановской.

— Вы подали иск по поводу заявления Валерия Цепкало. Но в суде постоянно повторяли имя Вероники, раньше у вас к ней претензий не было. А почему появились сейчас? — уточнили мы у Седата.

— Я оплачивал ее поездку в Стамбул, отдых в Крыму… Когда сейчас я вижу, что непонятно, где Валерий, за границей или в Беларуси, и номер один уже не он, а Вероника Цепкало, я решил сейчас и с нее снять маску. Если нужно, я на следующей неделе напишу заявление в Генпрокуратуру и на нее, у меня есть все документы.

Валерий Цепкало на сегодняшнее заседание не явился, по его просьбе судом будет назначено повторное предварительное заседание.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я никому не должен ни копейки, ни одна моя компания не была банкротом и не будет, пока я жив», - заявил бизнесмен.
 
Новости дня
Новости общества
 
Журналисты независимых СМИ требуют от властей прекратить репрессии и давление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика