Источник материала: Полесская правда



В Столинском районе продолжается реконструкция международного автодорожного пункта пропуска «Верхний Теребежов», который функционирует на белорусско-украинской границе с 1993 года. Проектом предусмотрена реконструкция действующего пункта пропуска с целью увеличения его пропускной способности за счет развития инфраструктуры и технического оснащения, а также совершенствования технологических процессов государственного контроля.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Брестской таможни, недавно ход строительных работ проинспектировали заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Николай Свирид и заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский вместе с руководством Брестской таможни.





В ходе рабочей встречи они обсудили ход строительных работ и возможность открытия в текущем году первого пускового комплекса. На сегодняшний день степень готовности реконструируемого пункта пропуска составляет 64 %. В пункте пропуска возведено новое служебно-производственное здание таможенных и пограничных служб с залом досмотра пассажиров и оформления грузового автотранспорта, здание служб санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля с боксом углубленного досмотра, навесы для досмотра транспортных средств, осветительные мачты. В настоящий момент идет активное обустройство весоизмерительного комплекса, отделка служебных модулей и помещений, прокладка инженерных сетей, благоустройство территории.

Ввод в эксплуатацию строящегося терминала планируется в первом полугодии 2021 года.







Сегодня пропускная способность «Верхнего Теребежова» составляет 500 транспортных средств в сутки: 430 легковых, 50 грузовых, 20 автобусов. После реконструкции она увеличится почти в два раза: до 900 транспортных средств в сутки (780 легковых, 100 грузовых, 20 автобусов). Вместо 6 каналов для движения транспортных средств появится 12 (по 6 на въезд и на выезд) с осуществлением на них всех видов контроля, функционированием системы «красного» и «зеленого» коридоров.

Реконструкция одного из крупнейших в Брестской области пункта пропуска на белорусско-украинской границе позволит ему соответствовать сегодняшним международным требованиям по созданию условий для обеспечения комфортного пересечения гражданами Государственной границы Республики Беларусь.