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Продолжается реконструкция международного автодорожного пункта пропуска «Верхний Теребежов»
21.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Брестской таможни, недавно ход строительных работ проинспектировали заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Николай Свирид и заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский вместе с руководством Брестской таможни.
Ввод в эксплуатацию строящегося терминала планируется в первом полугодии 2021 года.
Сегодня пропускная способность «Верхнего Теребежова» составляет 500 транспортных средств в сутки: 430 легковых, 50 грузовых, 20 автобусов. После реконструкции она увеличится почти в два раза: до 900 транспортных средств в сутки (780 легковых, 100 грузовых, 20 автобусов). Вместо 6 каналов для движения транспортных средств появится 12 (по 6 на въезд и на выезд) с осуществлением на них всех видов контроля, функционированием системы «красного» и «зеленого» коридоров.
Реконструкция одного из крупнейших в Брестской области пункта пропуска на белорусско-украинской границе позволит ему соответствовать сегодняшним международным требованиям по созданию условий для обеспечения комфортного пересечения гражданами Государственной границы Республики Беларусь.
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