На лечение 21-летнему Валерию из Пинского района за месяц необходимо собрать 30 тысяч долларов

Источник материала: Полесская правда



Валерий Мерзин родился в многодетной семье в Пинском районе. Его родители работают в местном сельхозпредприятии. Жизнь в большой семье научила Валерия быть ответственным и исполнительным. Забота о близких, взаимоподдержка и помощь здесь не пустые слова, а принципы, которые парень впитал ещё с младенчества.

Команда благотворительного объединения «С добротой по миру» описала историю 21-летнего парня:

«В конце 2015 года Валерий почувствовал боль в голени левой ноги. Обычно Валера стойко переносил все болезни, но в этот раз заподозрил, что дело серьезное. Обратился с мамой к врачам, и опасения подтвердились. После пункционной биопсии в Пинске врачи направили парня в ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах. После ещё одного обследования Валерия и маму пригласили к врачу, где сообщили страшный диагноз – саркома Юинга. Не передать словами, какое потрясение для парня и его семьи вызвали эти страшные слова».

И все четыре года с момента постановления диагноза Валера вместе с родными, не унывая, боролся с болезнью. 30 блоков химиотерапии, 42 лучевых терапии и несколько операций.

«Когда Валерий называет эти цифры, мама со слезами на глазах уходит в другую комнату. Эта борьба за жизнь закалила всех, но от осознания уже пройденного и всего, что нужно пройти, бросает в страх. Лечение химиотерапией со временем перестало давать результат. Операции по удалению злокачественных образований дают краткосрочный результат – на месте вырезанного образования через несколько недель появляется новое»,

Итоги консилиума врачей потрясли всю семью Валерия – ресурс химиотерапии исчерпан, необходима иммунотерапия препаратом «Пембролизумаб». Данная терапия не входит в национальные стандарты лечения и должна быть проведена за собственные средства. Стоимость препарата для одного курса лечения — 30 000 долларов.

Иммунотерапия – единственная надежда для Валерия. И мы просим всех вас поддержать Валеру и его семью!

Сбор проверен и ведется при кураторстве МБОО «С добротой по миру» .

Реквизиты для оказания помощи:

Карта ОАО «Беларусбанк»:

5470 8740 4424 8829

Срок действия: 11/22

Оформлена на Валерия Мерзина.

5470 8740 4424 8829 Срок действия: 11/22 Оформлена на Валерия Мерзина. Номер МТС:

+375 33 677-78-06.

+375 33 677-78-06. Благотворительный счет в ОАО «Беларусбанк»:

Благотворительные счета открыты в головном офисе — г.Минск, пр.Дзержинского, 18; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

Благотворительные счета открыты в головном офисе — г.Минск, пр.Дзержинского, 18; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X: белорусские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY40AKBB31340000002870070000

— транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY40AKBB31340000002870070000 доллары США — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY95AKBB31341000001700070000

— транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY95AKBB31341000001700070000 евро — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY83AKBB31342000001480070000

— транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY83AKBB31342000001480070000 российские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY93AKBB31343000001310070000

Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет на имя Мерзина Валерия Васильевича.