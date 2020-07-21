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В Совете Республики продолжаются личные приемы граждан
21.07.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнфраструктура в регионе, льготы для инвалидов и даже процедура защиты кандидатской работы - такие вопросы были адресованы сегодня сенатору Виктору Лисковичу на приеме граждан в Совете Республики. Чтобы детально в них разобраться и оперативно решить, на такие встречи приглашают профильных экспертов. Так, Ольга Лозинская не согласна с замечаниями аттестационной комиссии по ее кандидатской работе. Разрешить эту задачу сегодня в Совет Республики приехали представители Министерства образования и Высшей аттестационной комиссии.
Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Задаешься вопросом: если работа дошла до Высшей аттестационной комиссии и не проходит экспертизу на завершающем этапе, надо было принимать соответствующие корректировки по защите на предварительном этапе! В том вузе, где она выполнялась и проходила защиту. Вот это обращение дало нам повод задуматься над этим - о результативности и качестве наших диссертационных работ".
Сенаторы готовы выслушать белорусов не только во время личных приемов. Можно обратиться за помощью на прямые телефонные линии. Также на сайте Совета Республики можно оставить электронное обращение.
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Инфраструктура в регионе, льготы для инвалидов и даже процедура защиты кандидатской работы - такие вопросы были адресованы сегодня сенатору Виктору Лисковичу на...
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