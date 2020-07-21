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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Совете Республики продолжаются личные приемы граждан Инфраструктура в регионе, льготы для инвалидов и даже процедура защиты кандидатской работы - такие вопросы были адресованы сегодня сенатору Виктору Лисковичу на...

Инфраструктура в регионе, льготы для инвалидов и даже процедура защиты кандидатской работы - такие вопросы были адресованы сегодня сенатору Виктору Лисковичу на приеме граждан в Совете Республики. Чтобы детально в них разобраться и оперативно решить, на такие встречи приглашают профильных экспертов. Так, Ольга Лозинская не согласна с замечаниями аттестационной комиссии по ее кандидатской работе. Разрешить эту задачу сегодня в Совет Республики приехали представители Министерства образования и Высшей аттестационной комиссии.Сенаторы готовы выслушать белорусов не только во время личных приемов. Можно обратиться за помощью на прямые телефонные линии. Также на сайте Совета Республики можно оставить электронное обращение.