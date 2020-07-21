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Ко Дню пожарной службы витебские спасатели запустили новый челлендж
21.07.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОни бросили вызов и ждут ответа. Ко Дню пожарной службы витебские спасатели запустили новый челлендж: силами одного человека необходимо сдвинуть и протащить пожарную машину. В экипировке с помощью тросов и цепляясь за лестницу, закрепленную на земле, сотрудник МЧС сумел несколько метров протащить пожарный автомобиль МАЗ весом более 33 тонн.
Вызов принят!Сотрудники МЧС Беларуси часто принимают участие в различных челленджах. В декабре те же витебские спасатели приняли вызов своих финских и российских коллег. А в сентябре уже бойцы МЧС из Минска поучаствовали в известном международном "Тетрис челлендже".
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Они бросили вызов и ждут ответа. Ко Дню пожарной службы витебские спасатели запустили новый челлендж: силами одного человека необходимо сдвинуть и протащить...
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