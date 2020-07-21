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Уже в этом году готовятся открыть часть крутого ФОКа в Могилеве - с кафе и спортплощадками
21.07.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Часть физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Фатина в Могилеве собираются открыть уже в ноябре 2020 года,
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Была идея переделать неудавшуюся гребную базу в поликлинику или центр детского творчества, но жильцы ближайших районов решили, что нужен многофункциональный ФОК.
Проект готовит к открытию строительный трест № 17. Его директор Максим Неманков сказал, что оно будет в два этапа.
Первый — в ноябре 2020 года. К этому времени намерены открыть трехэтажное административно-спортивное здание с тренажерным залом, залами для единоборств, бокса, борьбы, с тиром для стрельбы из лука, комнатами для спортсменов со всеми удобствами и кафе на первом этаже.
Второй этап — строительство и открытие двух бассейнов в 2021 году. Один из них — 50-метровый на 10 дорожек со всем необходимым набором оборудования для учебно-тренировочных сборов по плаванию и проведению соревнований международного уровня. Второй бассейн будет детским, в нем будут учить их плаванию.
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Бассейны хотят достроить и открыть в следующем году.
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