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Уже в этом году готовятся открыть часть крутого ФОКа в Могилеве - с кафе и спортплощадками

21.07.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Часть физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Фатина в Могилеве собираются открыть уже в ноябре 2020 года, пишет Mogilevnews.by. Речь о здании не состоявшейся гребной базы. Окончательно проект намерены завершить в 2021 году.


Мы уже рассказывали историю будущего комплекса, которая началась в 2008 году. Гребной канал на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина решили построить после удачного выступления гребцов области на Олимпиаде в Пекине — хотели помочь развитию гребных видов спорта в городе. Подготовили проект и за следующие годы успели возвести здание гребной базы, потом деньги закончились, и объект превратился в долгострой.

Была идея переделать неудавшуюся гребную базу в поликлинику или центр детского творчества, но жильцы ближайших районов решили, что нужен многофункциональный ФОК.
На гребном канале на Фатина в Могилеве появится крутой ФОК. Смотрите, что там будет

Проект готовит к открытию строительный трест № 17. Его директор Максим Неманков сказал, что оно будет в два этапа.

Первый — в ноябре 2020 года. К этому времени намерены открыть трехэтажное административно-спортивное здание с тренажерным залом, залами для единоборств, бокса, борьбы, с тиром для стрельбы из лука, комнатами для спортсменов со всеми удобствами и кафе на первом этаже.

Второй этап — строительство и открытие двух бассейнов в 2021 году. Один из них — 50-метровый на 10 дорожек со всем необходимым набором оборудования для учебно-тренировочных сборов по плаванию и проведению соревнований международного уровня. Второй бассейн будет детским, в нем будут учить их плаванию.

 
Теги: Могилев
 
 
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