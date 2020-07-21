«Спим по 4 часа». Врач и художница сделали из «заброшки» под Барановичами успешное голубичное хозяйство

Источник материала: Tut.by

Думаете, кардинально менять свою жизнь, когда тебе за 50, поздно? А стать отцом в 64? А матерью в 45? А закончить аграрный университет в 51 год? Супруги Шарец из деревни Стрелово Барановичского района уверены, что нет. Слово «поздно» для них вообще не существует. 73-летний Юрий Данилович в прошлом российский врач-генетик, его жена Нина — художница. Сейчас оба — счастливые родители 10-летнего Давида, успешные голубичные фермеры, которые собирают по 6,5 тонн с гектара, путешествуют по миру и ведут 40-тысячный YouTube-канал для садоводов-огородников.



Юрий и Нина

Голубичный сезон на ферме семьи Шарец в деревне Стрелово в самом разгаре. Солнце в зените. Рабочие в «поле». Хозяева в работе и заботах. Где-то вдали посреди голубичных кустов мелькают головы сборщиц. Вот выглянула и сразу нырнула обратно в листву кепочка, чуть дальше — шляпка и цветастая косынка. Говорят, белорусов нагнуть может только картошка. Добавьте еще и голубику.

Пока рабочие убирают урожай, хозяйка Нина перегружает шуфлей субстрат для шампиньонов из кузова пикапа в тачку.

— Нина, вам с голубикой работы мало? Зачем вам еще и шампиньоны? - интересуемся у фермерши.

— А мне это интересно, — отвлеклась от работы Нина.

«Мы уехали из Москвы сюда и больше не вернулись»

Фермерское хозяйство «Доктор Шарец» появилось на месте опытного участка голубики, который около 30 лет назад засадил ботанический сад совместно с американскими коллегами.

— После развала Советского Союза тут пришло все в запустение: электричество сняли, убрали забор, начали выкапывать кусты голубики, — рассказывает Нина.





Вероятно, до нас история голубичного сотрудничества советских и американских ботаников и не дошла бы, если бы в 1996 году московский врач-генетик с 20-летним стажем, кандидат медицинских наук Юрий Шарец не съездил в гости к друзьям в Польшу.

— В Польше Юра попробовал голубику. Спросил, что это за ягода. Ему объяснили, что это американская голубика. Он попросил своего друга-поляка познакомить с плантаторами. Его познакомили. Так Юра узнал, что такое голубика. Он у меня этнический белорус. Мама из Могилевской области, папа — из Витебской. Юра сюда приезжал и узнал, что здесь есть заброшенная плантация голубики. Она на балансе числилась, но по сути была бесхозной, — рассказывает Нина.





В 2000 году Юрий Данилович взял в аренду зарастающий сорняком опытный участок возле деревни Стрелово. На плантациях он навел порядок, провел коммуникации, установил системы полива, закупил технику и посадил новые кусты голубики. Так врач-генетик стал начинающим фермером.

Москву ради белорусской глуши Юрий Данилович оставил не сразу. Первые 10 лет он разрывался между российской столицей и своим голубичным хозяйством.

— Сюда Юра приезжал только наездами. Здесь был управляющий, человек пять работников. В 2010 году Юрочке было 64 года, мне 45. Мы поженились и у нас через 9 месяцев родился сын Давид. Мы уехали из Москвы сюда и больше не вернулись, — смеется Нина.



Гостевой домик

«Нет слова „старость“ и нет слова „поздно“. Это все наши стереотипы»

Нина, по образованию художница. Успела поработать и модельером, и менеджером по продажам. Садоводство для нее всегда было хобби. Но именно это увлечение свело ее с будущим мужем. Познакомилась пара на цветочной выставке в Казани. Нина стояла «со своими фуксиями», а Юрий приехал продавать голубику с фермы.

— Я растения любила всю жизнь. Когда сыну (Давиду. — TUT.BY) не было и девяти месяцев, я поступила в Брянский аграрный университет и закончила его заочно. Знаете, как говорят: «Москва слезам не верит». Вот и я так. Училась и кормила сына между лекциями грудью. К нам 30-летний парень как-то приехал и говорит: «Ой, я так поздно занялся голубикой». Вы о чем говорите?! Слово «поздно» вообще нет. Нет слова «старость» и нет слова «поздно». Это все наши стереотипы. Тебе кто-нибудь скажет: «Да ты уже старая в 45 лет рожать» — и ты не будешь в 45 лет рожать.

— Не страшно было в 45 лет рожать?

— Слова «страшно» тоже нет. Мы просто необыкновенные люди с Юрой. Всякое было. И смотрели косо. Но я говорила, что люблю этого человека и хочу, чтобы у меня от него был сын.

Так Юрий Данилович в 64 года впервые стал папой, а Нина второй раз мамой — у нее есть дочь от первого брака.

— Я считал так, мне будет 74 года, когда Давиду будет 10. Это такой возраст, когда он очень во мне нуждается, но хорошо помнит, кто у него папа. Вот мне пошел 74 год и пока вроде звоночек не прозвенел. Когда-нибудь он обязательно прозвенит. Поэтому, мне страшновато до сих пор. Но не надо ничего бояться. Как говорят, глаза боятся, руки делают, — смеется Юрий Данилович.





«Говорят, без удобрений — это нереально»

Фермерское хозяйство супругов Шарец занимает 23 гектара. Из них обрабатывается примерно половина. Часть свободной земли «отдыхает» под паром, остальное засеяно сидератами, которые улучшают структуру почвы. Химия в их хозяйстве не применяется.

— У нас раньше был урожай 2 тонны голубики с гектара, а в прошлом году мы шесть с половиной собрали. Это моя гордость. Все говорят, без удобрений — это нереально. Я на это отвечаю, что меня не волнует то, что другие говорят. Меня волнует только то, что я вижу, что я могу и что я делаю, — говорит Нина.





Секретами садоводства супруги делятся на семинарах, которые иногда проводят на базе хозяйства, а также в обучающих видеороликах на своем канале в YouTube . Сейчас у них более 40 тысяч подписчиков.

— Мы два года назад начали делать ролики. Оказалось, что людям это интересно. Это неиссякаемый источник вдохновения и отличный стимул. Приятно читать, когда люди пишут: «Я сделал все, как у вас, и у меня все получилось», — делится Нина.

«По четыре часа спим»

Сбор урожая в Стрелово начинается в июне и продолжается примерно два месяца. В сезон каждый день на плантацию приезжает 30 сборщиков из соседних деревень и Барановичей.

— На эти два месяца у нас полная мобилизация. Бывают очень напряженные дни, когда по 4 часа спим, — делится хозяйка.

Когда сезон заканчивается, семья уезжает путешествовать. По словам Нины, стараются выбирать такие маршруты, чтобы можно было перенимать опыт зарубежных коллег для развития своего хозяйства.





Нина занимается выращиванием ягоды, Юрий взял на себя вопросы менеджмента и реализации. Большую часть своего урожая фермерское хозяйство продает в Россию. В Беларуси их голубику можно найти в кафе одной из минских автозаправочных сетей.

— Для себя мы на зиму замораживаем 100 килограмм голубики. Первые два года мы ее ели на завтрак, обед и ужин. Зимой маленький Давид выходил на улицу и спрашивал: «Де гага (где голубика — TUT.BY)». Я ему объясняю, что зима, нет ягоды. Он показывает на клубнику, малину — все пусто. Поворачивается и спрашивает: «Гибы (грибы — TUT.BY) хоть есть», — смеется Нина.





«Хватит целый год каждый месяц получать вторую пенсию»

По словам Юрия Даниловича, выращиванием голубики может заняться каждый. Размер начальных инвестиций будет зависеть от площади будущей плантации:

— Чем больше площадь, тем меньше на гектар инвестиций. В среднем необходимо 10−18 тысяч долларов на гектар. Конечно, нет пределу совершенства. Можно вложить и 30 тысяч в гектар, если вы берете все самое современное, включая технику. Без техники можно обрабатывать сотки, но не гектары.





По очень приблизительным подсчетам, около 45% инвестиций уйдут на закупку посадочного материала. Остальное — на инфраструктуру, охрану, электроэнергию, топливо, технику, рабочую силу и другие расходы.

— Когда закладывается плантация, нужно понимать, что только на четвертый год после закладки вы получите маленький возврат (своих инвестиций — TUT.BY), но не полную отдачу. Полная отдача будет на пятый, шестой год, — уверен фермер.

Несмотря на то, что последние годы все больше белорусских фермеров переходят на голубику, спрос на ягоду остается высоким, убежден Юрий Данилович.

— Лет восемь назад я посчитал, что может получить пенсионер, если он из своих шести соток три отдаст под голубику. Если он все сделает правильно, его кусты будут давать по 6−10 килограмм урожая, он сможет защитить их от птиц и воров, то за сезон заработает столько, что хватит целый год каждый месяц получать вторую пенсию около 200 долларов, — посчитал Юрий Данилович.





Заняться сельским хозяйством фермер советует не только пенсионерам. В поля Юрий Данилович зовет и молодых:

— Я бы молодежи посоветовал уехать из города навсегда. Сейчас есть интернет и на селе можно организовать любую деятельность. У нее есть ряд преимуществ. Огромных сумм на банковских счетах не будет, но хватит на жизнь и на путешествия в свободное время. Это будет достойная жизнь и, главное, спокойная и здоровая.