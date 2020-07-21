ОГАИ Дубровенского РОВД напоминает правила успешной поездки на велосипеде.

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Велосипед является транспортным средством, но не является «механическим транспортным средством». Поэтому, если в ПДД написано «транспортное средство», то это относится и к велосипедам.

Велосипедист, как водитель должен соблюдать правила дорожного движения и помнить об ответственности, лежащей на нём.

Согласно Правилам дорожного движения, двигаться на велосипеде разрешено по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов.

Велосипедисту запрещается:

• двигаться, не держась за руль или не держа ноги на педалях;

• перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки детей в возрасте до 7 лет на дополнительном специально оборудованном сиденье;

• перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу по пешеходному переходу);

• буксировка велосипеда и велосипедом, за исключением велосипедного прицепа промышленного производства.

При движении по дороге в темное время суток и при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди – фонарь, излучающий белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет.

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами для движения пешеходов.

Госавтоинспекция УВД Витебского облисполкома призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения. Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия. А водителям «двухколесных» транспортных средств необходимо изучить и строго соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности.





