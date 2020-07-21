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Президент: Этот красивейший уголок Беларуси должен жить

Президент о возрождении предприятий

В Гомеле открылась новая поликлиника

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Актуальные вопросы развития Гомельщины Президент обсудил с активом региона Возрождение Полесья - один из важнейших участков президентской работы. Сегодня Глава государства в Гомеле. Александр Лукашенко провел встречу с активом региона. ...

Возрождение Полесья - один из важнейших участков президентской работы. Сегодня Глава государства в Гомеле.Ранее такое общение прошло в остальных областях и столице. Гомельская область одна из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Последствия этой техногенной катастрофы для Беларуси оказались столь масштабными, что их успешное преодоление возможно только при условии системного подхода. Все эти годы госпрограммы, инициированные Президентом, и стали инструментом для реализации политики в отношении чернобыльских земель. Курс, взятый на реконструкцию и модернизацию, принес свои плоды. Жителям пострадавших земель сегодня есть где жить и работать.Время доказало, что решение не идти по пути бездумной приватизации госсобственности было правильным. Хотя в 90-е была остановлена работа многих предприятий. Все свободные средства вкладывались в развитие промышленности и создание новых рабочих мест. Теперь товары с маркировкой "Сделано в Беларуси" конкурируют на мировом рынке. Одних только продуктов питания наша страна экспортирует ежегодно на миллиарды долларов. В итоге сохранились трудовые коллективы, профессиональные компетенции специалистов и производственные школы.Сегодня в Гомеле распахнула свои двери поликлиника-новостройка. Для местных жителей это долгожданный объект. Этот современный высокотехнологичный медицинский комплекс включает отделения для детей и взрослых. Первое работает с 2014 года. А поликлиника для взрослых будет обслуживать 40 тысяч человек сразу трех микрорайонов областного центра.Гомельчане об открытии новой поликлиники: