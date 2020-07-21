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«Стучит неизвестным предметом по крышке кастрюли». На жителя Вилейки составили протокол за видео в Telegram

21.07.2020 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На жителя Вилейки составили протокол об административном правонарушении за то, что он вышел на балкон и под музыку стучал половником по крышке кастрюли. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Протокол составил главный специалист отдела ЖКХ Вилейского райисполкома Людмилой Станкевич. В нем указано, что 3 июля сотрудники Вилейского РОВД проводили мониторинг мессенджера Telegram и обнаружили видеролик, на котором житель Вилейки Андрей Кудик «под громко играющую музыку стучит неизвестным предметом по крышке кастрюли».

Это посчитали нарушением одного из пункта правил пользования жилым помещением, а именно того, что граждане обязаны пользоваться телевизорами и другими громкоговорящими устройствами лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других граждан в жилом доме.

За это, согласно протоколу, в Кодексе административных правонарушений предусмотрена ответственность по части 1 статьи 21.16 — штраф до 30 базовых величин для физического лица.


Фото: spring96.org

Протокол составлен 20 июля. Андрей Кудик с ним не согласился, поскольку «ничей покой не нарушал, потерпевших нет, лично никто не жаловался и не слышал о том, что я кому-либо помешал».

22 июля, по данным правозащитников, Андрея Кудика вновь вызывают в отдел жилищно-коммунального хозяйства Вилейского райисполкома.

 
 
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На жителя Вилейки составили протокол об административном правонарушении за то, что он вышел на балкон и под музыку стучал половником по крышке кастрюли. Об этом...
 
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