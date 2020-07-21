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В учреждениях образования Дубровенщины завершается подготовка к новому учебному году

21.07.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В учреждениях образования Дубровенщины завершается подготовка к новому учебному году

Запах свежей краски и эхо в пока еще пустых коридорах. Так выглядят школы в конце июля. Пока дети радуются каникулам, в их альма-матер завершается подготовка к новому учебному году. Она на Дубровенщине близится к финишу. Большинство из 12 учреждений образования уже завершили работы по ремонту и благоустройству и ожидают специальные комиссии, чтобы получить паспорта готовности.
С высокой степенью ответственности к делу подошли в каждом педагогическом коллективе. Хотя денег по линии капитального ремонта район в этом году не получил, тем не менее за счет текущих ремонтов, на которые было выделено 150 тыс рублей из местного бюджета, сделано немало.
Самые кардинальные изменения претерпела Калиновская детский сад-средняя школа, которая давно нуждалась в обновлении. Здесь работы начались еще в период весенних каникул (на снимке).
Появилось новое крыльцо, заменена входная группа, отремонтированы спортивные раздевалки, завершен ремонт пищеблока. Как рассказала начальник отдела по образованию Дубровенского райисполкома Ирина Контровская, работы будут продолжены и в следующем году.

В учреждениях образования Дубровенщины завершается подготовка к новому учебному году

— Также отремонтированы спортивные раздевалки школы №2, где с момента постройки учреждения образования не проводился ремонт, — констатировала Ирина Контровская. — Проведен ремонт крыльца в Будской школе, боковых входов в Осинторфской школе. Зарубская школа своими силами обновила ограждение. Примечательно, что в средней школе №1, которая заняла 1 место в республиканском конкурсе по энергосбережению и в качестве бонуса получила 20 тыс рублей, установлены новые теплорегуляторы.
Что касается дошкольных учреждений, то продолжаются работы в детском саду №2. Здесь делают все поэтапно, по мере наличия финансов. Нынче в дошкольном учреждении заменили ограждение, обновили спортзал и лестничные пролеты с площадками. Также отремонтировали полы в группах детского сада №3 и Осинторфского детского сада.
— Значимым вкладом в подготовку к новому учебному году стало открытие новой футбольной площадки, — говорит начальник отдела по образованию. — Это и внеурочная занятость детей, и планируемые уроки футбола. Что касается хозяйственного оснащения школ, то закуплены электрические плиты, холодильные шкафы, стеллажи, столы, блендеры, мясорубки. Учебную литературу получаем согласно графику. Планомерно идет и курсовая подготовка учителей в онлайн- режиме. Также учреждения образования параллельно готовятся к отопительному сезону.
Ольга ЛЕБЕДЕВА.

 
 
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Запах свежей краски и эхо в пока еще пустых коридорах. Так выглядят школы в конце июля. Пока дети радуются каникулам,
 
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