«Как это - мою подпись подделывают?» В Минске подали заявление в милицию на еще одного члена комиссии

Источник материала: Tut.by

Айтишник Виталий Бычик решил проявить активную гражданскую позицию и стать членом участковой избирательной комиссии, чтобы самому считать голоса. И хотя никто в президиуме не проголосовал п ротив него , в состав комиссии Виталий не вошел, считать голоса на его участке будут только работники 12-й гимназии, где и расположился избирательный участок. Виталий попытался обжаловать решение в суде, но ему было отказано. Зато выяснилось, что работник гимназии, которая вошла в комиссию, подала заявление, где указаны подписанты, которые ее не выдвигали. Теперь в этом деле будет разбираться милиция.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На этапе рассмотрения жалобы в суде Виталий Бычик внимательно изучил заявления всех претендентов, которые попали в состав комиссии. Опрос указанных подписантов показал, что некоторые избиратели не знают, кто такая Ирина Ягутко, никогда не выдвигали ее как своего представителя. Между тем, Ирина Михайловна прошла в состав участковой комиссии. Голоса на выборах она считала и раньше — и в 2019, и в 2010 году, то есть человек в этом деле опытный.



Так выглядит заявление, поданное Ириной Ягутко в Администрацию Московского раойна Минска. Обратите внимание на подпись гражданина под номером семь, это Андрей Шамов, который позже подписал заявление в милицию

— Я попытался обойти всех из списка, четверо сказали, что они не ставили свои подписи под выдвижением данной претендентки, еще один житель сказал, что в заявлении указана его мама, но он нашел дома документ с ее подписью, и она не совпадала с той, что была в заявлении. Пять человек не удалось застать по указанному адресу, — пояснил Виталий Бычик.

Он и один из указанных в заявлении подписантов обратились с заявлением в милицию — по факту подлога документа.



А это заявление в РУВД Московского района, посмотрите, как на самом деле выглядит подпись Андрея Шамова

— Я действительно не ставил подпись за Ирину Ягутко, а даже не знаю, кто это, в лицо ее никогда не видел, но догадываюсь, что она работает в начальной школе гимназии, — говорит Андрей Шамов, он указан в списке Ирины Михайловны под номером семь. — Почему меня включили? Может, взяли списки из гимназии, мы просто живем напротив. Но это не моя подпись, даже дата рождения указана другая, состарили меня немножко.

Как удалось выяснить TUT.BY, неверно указаны даты рождения еще трех подписантов: у гражданки под номером один указана дата рождения 21 января 1985 года, настоящая дата рождения — 12 сентября 1989, у гражданки под номером четыре указана дата рождения 4 октября 1987, на самом деле — 12 марта 1978, у гражданки под номером восемь указано 26 марта 1985, на самом деле она родилась 12 сентября 1974 года.

— Какая у меня была реакция? Возмущение, и это мягко сказано. Как это меня подписывают без моего ведома, еще и подпись мою подделывают. Это очень неприятно, — говорит Андрей Шамов.

Ирина Ягутко в разговоре с TUT.BY заявила, что «собирали подписи», на уточняющий вопрос, приходила ли она к Андрею Шамову за подписью, Ирина Михайловна пояснила:

— Я не буду отвечать на эти вопросы.

Ранее мы уже писали о двух аналогичных случаях, когда граждане, указанные в подписных листах прошедших членов участковых комиссиях, заявили, что на самом деле они не поддерживали указанных претендентов. Первый случай касается члена комиссии Татьяны Плащинской (работает на предприятии «Белметалл») в Заводском районе, второй — членов комиссии Натальи Онищенко и Александра Никитенко (сотрудники завода холдинга «БелОМО») в Первомайском районе. Третий случай, связанный с Ириной Ягутко, произошел в Московском районе Минска.

По всем указанным фактам избиратели обратились с заявлением в милицию, мы следим за развитием ситуации.