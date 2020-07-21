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"Мы - белорусы". Врач-педиатр Инесса Кобрина

21.07.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще не раз будут звучать слова благодарности тем, сумел выстоять в эти непростые месяцы и поставить на ноги своих даже самых сложных пациентов. Стоит ли говорить, что и тогда, и сейчас жизнь не останавливалась, потому и их помощь, помощь людей в белых халатах, была нужна и важна всем:  и взрослым, и самым маленьким. За 35 лет через руки врача-педиатра из Дзержинска Инессы Кобриной прошли тысячи младенцев. Она знает практически всех жителей города. Ее путь в профессии начинался в России, но спустя годы она вернулась на малую родину и посвятила свою жизнь медицине. Инесса Кобрина стала героиней проекта "Мы - белорусы" (видео).
 
 
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Еще не раз будут звучать слова благодарности тем, сумел выстоять в эти непростые месяцы и поставить на ноги своих даже самых сложных пациентов. Стоит ли говорить,...
 
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