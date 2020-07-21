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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Мы - белорусы". Врач-педиатр Инесса Кобрина Еще не раз будут звучать слова благодарности тем, сумел выстоять в эти непростые месяцы и поставить на ноги своих даже самых сложных пациентов. Стоит ли говорить,...

Еще не раз будут звучать слова благодарности тем, сумел выстоять в эти непростые месяцы и поставить на ноги своих даже самых сложных пациентов. Стоит ли говорить, что и тогда, и сейчас жизнь не останавливалась, потому и их помощь, помощь людей в белых халатах, была нужна и важна всем: и взрослым, и самым маленьким. За 35 лет через руки врача-педиатра из Дзержинска Инессы Кобриной прошли тысячи младенцев. Она знает практически всех жителей города. Ее путь в профессии начинался в России, но спустя годы она вернулась на малую родину и посвятила свою жизнь медицине. Инесса Кобрина стала героиней проекта "Мы - белорусы" (видео).