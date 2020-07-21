Президент в Гомеле: В Беларуси есть компетенции и кадры для производства современной продукции

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Гомельская область - примерно пятая часть страны и пятая часть промышленного потенциала Беларуси. Но говоря об этом южном регионе, мы в первую очередь вспоминаем не столько мощь местных предприятий, сколько особенный нрав и радушие полешуков, более теплый климат здешних мест, и, увы, трагические события техногенной катастрофы.



Игорь Чешик, директор Института радиобиологии НАН Беларуси, кандидат медицинских наук, доцент: "Тогда, наверное, все были в шоке: и правительство, и ученые, и медики. Потому что это был шок из-за незнания. Незнания того, что будет дальше. Гомель был на грани эвакуации".



Это так совпало или задумано - знает только сам Президент, но региональные поездки Главы государства и обстоятельный разговор с областными активами венчает именно Гомельщина. Правда, сказать что внимание к области по остаточному принципу, язык не повернется. Да и сам Гомель - не в отстающих.Гомельская область - примерно пятая часть страны и пятая часть промышленного потенциала Беларуси. Но говоря об этом южном регионе, мы в первую очередь вспоминаем не столько мощь местных предприятий, сколько особенный нрав и радушие полешуков, более теплый климат здешних мест, и, увы, трагические события техногенной катастрофы.

Вдохнуть жизнь в Гомельский регион Тяжелый груз чернобыльских последствий в большинстве своем лег на Гомельщину. Казалось, здесь нет будущего. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть родные места. Многие гомельчане и сегодня делятся своими воспоминаниями, как тогда пришлось не просто: и страхи за себя и родных, и переезды, все с нуля… Это истории жизни и истории о том, как к жизни в этих местах возвращались. Спустя более трех десятилетий не стыдно смотреть людям в глаза. Поднимали как могли!



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я помню те далекие, можно сказать, по нашим меркам времена, и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелы не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные. Не только потому, что у нас не было средств на то, чтобы тогда жить и существовать. Проблема заключалась еще и в том, что мы не знали, как сделать лучше. Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта, который у меня был, где-то еще по каким-то причинам, но я для себя принял решение, что этот процветающий и красивейший уголок не только нашей Беларуси, но и Европы, нашей планеты, должен жить и существовать. Мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы, потому что я считаю и тогда считал, что очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине. И их нужно поддержать.



Было непросто принимать решения по постчернобыльским регионам. И я помню, вырабатывая тактику, мы немало сделали для того, чтобы вас убедить в том, что здесь надо жить, что вас нигде не ждут, что там, куда вы уедете или куда вас зовут, будет не лучше. Вы меня послушались тогда в большинстве своем, а те, кто уехали, кому посулили хорошую жизнь, в подавляющем своем большинстве вернулись обратно на родину. Наверное, один из важнейших участков моей президентской работы, вы это помните, возрождение Полесья".



Начиная с тех самых 90-х и по сей день Президент взял за правило ежегодно бывать на юге страны. Не из кабинета смотреть на регион, а в полях - ведь только так можно понять и почувствовать, как возрождаются территории. За эти годы здесь научились выращивать чистую продукцию, не перестали строить дороги, газифицировать города, сделали все, чтобы за высокотехнологичной медицинской помощью не нужно было ехать в







Начиная с тех самых 90-х и по сей день Президент взял за правило ежегодно бывать на юге страны. Не из кабинета смотреть на регион, а в полях - ведь только так можно понять и почувствовать, как возрождаются территории. За эти годы здесь научились выращивать чистую продукцию, не перестали строить дороги, газифицировать города, сделали все, чтобы за высокотехнологичной медицинской помощью не нужно было ехать в Минск , не забросили предприятия - наоборот всячески помогали, поддерживали их обновление. Сам Александр Лукашенко каждый год 2-3 недели обязательно живет на юге!



Президент: Мы поступили правильно. Мы спасли Гомельскую область Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Прошло больше 20 лет. Наверное, в этом зале мне нет необходимости как тогда убеждать вас в том, что мы поступили правильно. Мы спасли Гомельскую область. Почему я принимал тогда такие рискованные решения? Я видел, как многие наши политики сделали себе карьеру на чернобыльской катастрофе. Только ленивый тогда не говорил о том, что "Чарнобыль - гэта мая боль, і трэба штосьцi рабiць". Но никто не предлагал, что же надо делать. И я твердо решил, что нужно делать конкретные вещи, чтобы люди нам поверили. Ходить по Минску - уютному, чистому, красивому (я тогда об этом часто говорил) - это не наш путь. Многие вопросы по чернобыльской проблематике мною принимались и решались в Гомельской области".



И, несмотря на чернобыльские события, гомельская земля не сильно радовала плодородием - хоть и стараются - урожайность не чета тому, что есть в западных или центральных районах страны. Но выжать из этой земли больше можно, если приложить руку! Поручение вплотную заняться мелиорацией для нового губернатора - а Геннадий Соловей год на посту - актуально.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Надо в правительстве рассмотреть вопрос мелиорации - прежде всего Гомельской области. Эти земли нужно спасти. Они дадут вам хорошую прибавку, хороший урожай".



Нужна программа по возрождению села Гомельской области Поле для деятельности у губернатора самое широкое. Ведь пока прибавляет село на Гомельщине не так сильно, как хотелось бы. Нужен четкий план действий! Определиться, за какие культуры браться и куда двигаться.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Нам надо выработать программу, конкретную программу. У нее будут определенные особенности в плане возделывания культур, которые могут произрастать на этой земле. Может здесь надо (не может, а точно) усилить мелиорацию - я об этом сказал, одно из направлений. Надо подумать о том, как мы будем поливать овощи, фрукты и прочее. Может, даже зерновые, травы и так далее… Надо выработать программу отдельную по возрождению села на Гомельщине. Если мы выработаем и преодолеем это, Гомельщина будет существовать и жить. Без деревни, без земли, без сельского хозяйства, несмотря на наши гиганты Гомсельмаш, БМЗ, Мозырский завод, фосфорный комбинат и так далее, жизни здесь не будет".



Пресс по вопросам АПК будет серьезный - тут Президент видит резервы. Спрос на продовольствие растет - все, что дает земля рачительному хозяину, в итоге становится живыми деньгами.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "У вас самые тесные связи с нашими братскими республиками - с Россией и Украиной - надо этим пользоваться. Не буду говорить, как. Вы видите, что на Брянщине, Смоленщине и дальше (я уже говорил о России), тем более в Украине. Надо этим пользоваться - от продажи сельхозтехники до поставки продовольствия. Сегодня прочитал: в Украине на 20 % рухнуло сельское хозяйство. На 20 % из-за того, что изолировали людей и они практически вовремя не посеяли. И в этот хороший год у них очень сильное падение. Ну подставьте плечо, они же платят за это, продайте туда свою сельскохозяйственную продукцию, продукты питания. Они будут в цене".



Кстати, в особой цене из-за этой пандемии и закрытых границ оказались и родные места. Многие шутят - научились родину ценить! В этой шутке и горечь ограничений, и правда жизни - ведь каждый из нас открыл для себя раньше неизведанные дома места. С вирусом справляемся - здесь по-прежнему говорим с осторожным оптимизмом, но кто его знает, а вдруг вторая волна? Лучше поберечься.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Многие сейчас белорусы увидели, что они все победили, ринулись опять на берега. В Турцию, Египет, туда, в пекло, где сегодня еще болеют люди. Мы никого не держим. Поезжайте, но знайте, что, вернувшись оттуда, вы попадете в карантин (как минимум 10 дней) за свой счет. Потому я вас прошу: побудьте этот год дома. У нас хватает санаториев, у нас хорошая природа, отдохните здесь. Господь вам подарил такую погоду. И прохладно (вот сейчас через пару дней будет прохладно), потом через пару дней будет жара, особенно в Гомеле. Ну искупайтесь здесь".



Последние годы Гомельчане не сидели сложа руки. В жизнь воплощали очень амбициозные идеи.



Строительство горно-обогатительного комбината на Петриковском месторождении - почему не получить пользу от недр?

Модернизация Мозырского НПЗ - в итоге выход востребованных нефтепродуктов куда больше.

Создание техники нового поколения на Гомсельмаше.

Выпуск продукции на Светлогорским ЦКК - для себя и на экспорт.

Модернизация металлургического гиганта и предприятий деревообработки.

Даже если по отдельности - серьезные проекты. Все вместе - настоящие точки роста для региона и страны. Было бы это реальным, пойди Президент на бездумную приватизацию, поддавшись неслабому давлению извне?



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Промышленность региона тогда, в середине 90-х, и сегодня - небо и земля, хотя есть над чем работать, мягко говоря. Все промышленные предприятия или простаивали, или работали ни шатко ни валко. Вокруг БМЗ, Мозырского МПЗ, Гомсельмаша, других крупных ваших заводов, в том числе фосфорного, крутились сотни жуликов. Чтобы вы знали, в 90-х предприятия нашей страны были уже разделены - что-то своим, кто во власти был, что-то в основном в России, немного западники. Все было поделено. И если бы тогда вы не рискнули, избрав Президентом нынешнего Президента, уже давно это было в частных руках.



И гарантирую вам, что на Гомсельмаше, к примеру, мы бы уже не говорили, что там надо выпускать современные комбайны на газомоторном топливе. Мы возродили не только Гомсельмаш. У этого предприятия много проблем, я знаю, только свет начал загораться в их окнах на Гомсельмаше в этом и в прошлом году, проблем еще много, но они делают самые современные комбайны. Это я знаю лично, потому что по каждой марке комбайна давалось мое поручение, и я их проверял в поле. Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности".



В Беларуси есть компетенции и кадры для производства современной продукции Проблем хватает - да и мировая обстановка нам не сильно в дугу. Но ведь сохранили производственные школы, компетенции. Но главное - людей. Тех, кто пишет новую историю, например, этой промышленной площадки. Сначала, конечно, на бумаге. А потом и в поле... Конструкторы, разработчики, испытатели новых машин знают - нет предела для совершенства техники - от кормоуборочных машин до тех самых упомянутых Президентом суперкомбайнов.



Сергей Федорович, генеральный конструктор НТЦ комбайностроения ОАО "Гомсельмаш": "В Ките уже сотни тысяч грузовиков ходят на сжиженном газу. Это чистая энергия, потому что по выхлопу она соответствует тому, что двигатели имеют в Европе, это STH 5".



К тому, что приходится мобилизовать силы в канун уборочной, здесь привыкли. Но в нынешнем году увеличили мощности выпуска не только поэтому. Спрос на наши комбайны пошел вверх - не было бы счастья да несчастье помогло - из-за пандемии многие мировые автокузницы ушли в спячку. Белорусские машиностроители не теряли времени и налаживали контакты на новых рынках сбыта.



Дмитрий Муляр, замдиректора по реализации и развитию - директор центра маркетинга и рекламы ОАО "Гомсельмаш": "И Российская Федерация оживилась, и предприятия - сельхозпроизводители Казахстана. И рынок запчастей очень сильно ожил - здесь наблюдается большое количество заявок, и сейчас наша задача их своевременно обеспечить. Ну и нельзя обойти вниманием новые отгрузки в Молдову, Армению, Зимбабве".







В разговоре с гомельчанами Президент признается - и по сей день приходится отбиваться от тех, кто поглядывает на лакомые куски белорусской госсобственности. Грозя в случае несговорчивости проблемами на рынках. Вот в чем соль! Приходится держать напор! В том числе и ради тех, кто сегодня живет на этих землях, ради полешуков.



На историческом фото встреча на Полесье еще в далеких 90-х, когда людей будоражили идеями о создании чуть ли ни Полесской республики. Но молодому Президенту поверили - сохранить единство в стране удалось! Пожалуй, тот большой кредит доверия движет Александром Лукашенко и сегодня.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Лишь только потому что мы смотрели на развитие своего, своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи российские. Я это прекрасно понимаю - мы не такие богатые, как они. Но мы знаем, как жить и мы живем на своей земле. Если бы мы такую политику (социально-ориентированной мы ее по-научному называем) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали. Я бы не сказал, что сегодня они хотят заменить власть в Беларуси. Надо расшатать".



Время действительно непростое! Ну все сошлось - электоральный период, борьба с пандемией и со шлейфом ее экономических последствий. Президент не устает повторять - давайте не будем расслабляться! Наоборот, соберемся и поднажмем - особенно на внешнем контуре. Ведь больше половины того, что выпускают гомельчане, идет на экспорт. Говорили и об этом, и том, что касается каждого в области.



Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Была дана оценка всем поколениям, которые выполнили свою работу с оценкой отлично. И во время Великой Отечественной войны, и в период Чернобыля и перестройки… Была подчеркнута сегодня и социальная сторона нашего государства, возможность бесплатного медицинского лечения, возможность бесплатного питания детей в школе… Сплав труда всех поколений сегодня дал свой результат."



Иван Калупахо ,гендиректор ОАО "Рогачевский МКК": "Сегодня можно с гордостью сказать и о восстановлении тех чернобыльских земель, которое шло с 86 года, и о плодородии почв, которое сегодня уже спокойно и стабильно повышается, и об агропромышленном комплексе…".



Анатолий Лызиков, ректор Гомельского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор: "Здравоохранение на Гомельщине свидетельствует о том, что здесь мы на высоком уровне и имеем возможность готовить специалистов такого же высокого уровня".



Закаленные люди - это точно можно сказать о жителях гомельского региона. После всех испытаний, которые выпали на их долю, время показало - как бы ни было сложно - только вместе и только сообща можно выдержать любые перипетии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент в Гомеле: В Беларуси есть компетенции и кадры для производства современной продукции Возрождение пострадавших чернобыльских территорий, развитие промышленного потенциала и медицины региона. Об этом сегодня шла речь в Гомеле. Президент встретился...

Возрождение пострадавших чернобыльских территорий, развитие промышленного потенциала и медицины региона. Об этом сегодня шла речь в Гомеле. Президент встретился с активом области - с людьми, на которых запросто можно опереться, развивая эту часть Беларуси.Вложено немало усилий, чтобы вдохнуть новую жизнь в многострадальную гомельскую землю. Это было нелегко. Но логика Президента была простой - гомельчане должны жить достойно! В итоге - не запустили эти территории, наоборот, всячески развивают и поддерживают, не потеряли производства, сохранили компетенции, людей. Кстати, шаг за шагом создают именно комфортные условия для тех, кто живет и трудится в регионе. Подтянули медицину, создали мощнейшую базу европейского уровня. Такая социальная политика дает сегодня результаты. Подробнее -