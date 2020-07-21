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В Совете Республики продолжаются личные приемы





Продолжают работать и прямые телефонные линии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виктор Лискович провел прием граждан в Совете Республики Инфраструктура в регионе, льготы для инвалидов и даже процедура защиты кандидатской - такие вопросы были адресованы сегодня сенатору Виктору Лисковичу на приеме...

Инфраструктура в регионе, льготы для инвалидов и даже процедура защиты кандидатской - такие вопросы были адресованы сегодня сенатору Виктору Лисковичу на приеме граждан в Совете Республики.Он отметил, что только за последние полгода по разным каналам связи - в интернете и по телефону - в парламент обратились 2,5 тысячи белорусов из разных регионов страны. И каждый вопрос рассмотрели. Детально, подключая разные ведомства. О легком разрешение непростых проблем - репортажМинчанка Татьяна Безушко - многодетная мама. Ее старшие дочки ходят в детский сад возле дома. А вот устроить третью малышку оказалось не так легко. У Эвелины проблемы со здоровьем. И пока Татьяна искала подходящий садик для девочки, декрет по уходу за ней подходил к концу. В июне многодетная мама должна была выйти на работу, вот только младшенькую оставить было не с кем. А варианты дошкольных учреждений, которые предлагали в управлении образования, попросту не подходили. Решить вопрос помогли в Совете Республики.Проблемы людей с ограниченными возможностями, развитие инфраструктуры региона, процедура защиты кандидатской диссертации. Эти темы сегодня поднимали в Совете Республики.Во время личного приема граждан сенатором Виктором Лисковичем. Эколог Ольга Лозинская пожаловалась на то, что не согласна с замечаниями аттестационной комиссии по ее кандидатской работе. Чтобы не упустить ни одну деталь достаточно нетипичного обращения, на такие приемы приглашают профильных экспертов. К примеру, на встречу Виктора Лисковича и Ольги Лозинской приехали представители Министерства образования и высшей аттестационной комиссии.О своей проблеме Николай Горунов рассказывает с легким смущением. Еще подростком он получил травму и лишился фалангов двух пальцев. Это никак не мешало ему полноценно жить. Более 30 лет он проработал сварщиком. И всегда ему доверяли самые непростые тех задания. Когда Николай собрался с мыслями и все-таки решил оформить пенсию по инвалидности, в разных инстанциях ему сказали, что через столько лет это будет сделать практически невозможно. После обращения в Совет Республики процесс сдвинулся с мертвой точки. Сенаторы помогли собрать и оформить необходимые документы.Кстати, за последние полгода за помощью в верхнюю палату парламента обратились более 2 с половиной тысяч белорусов. Некоторые проблемы разрешаются фактически сразу, другие требуют определенного времени. Тем не менее каждый вопрос остается на карандаше.Чтобы выслушать каждого, в парламенте предлагают разные форматы обращений. Продолжают работу и прямые телефонные линии. К тому же на сайте Совета Республики можно оставить свое электронное обращение.