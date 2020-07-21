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В Гомельской области с виновников незаконных увольнений взыскано 7 тыс. рублей

21.07.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Защита трудовых прав граждан. В Гомельской области прокуроры предъявили в суды 9 исков о незаконно уволенных работниках. Об этом сообщает сайт ведомства. Речь идет о взыскании в пользу уволенных  средств с руководителей предприятий. С начала года рассмотрено 5 исков. С ответчиков взыскали более 7 тыс. рублей. Так, например, в ноябре 2019 года суд Лельчицкого района восстановил на работе бухгалтера одного из хозяйств. С предприятия в пользу сотрудницы взыскали свыше тысячи рублей - это материальная компенсация морального вреда. Организация также оплатила судебные расходы. Прокурор района предъявил иск к директору организации, незаконно уволившему женщину. 

Виктор Морозов, прокурор Гомельской области: "В Лоевском, Речицком и ряде других районов. В городе Гомеле. Часто это руководители госпредприятий, соответственно, раз это госпредприятие, у прокурора есть всегда основания взыскать ущерб с виновных лиц. Чаще всего это руководители предприятий, а также кадровые службы, юридические службы, которые готовят вот такие незаконные приказы. Таким образом мы дисциплинируем сегодня руководителей госпредприятий более взвешенно подходить к увольнениям работников, согласовывать эти вопросы с профсоюзами".

Как отметили в ведомстве, половина всех исков подобного рода в суды  удовлетворяются. Зачастую наниматель совершает юридические, фактические ошибки. Работа в этой сфере продолжается.
 
Теги: Гомель
 
 
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Защита трудовых прав граждан. В Гомельской области прокуроры предъявили в суды 9 исков о незаконно уволенных работниках. Об этом сообщает сайт ведомства. Речь идет...
 
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