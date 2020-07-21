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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельской области с виновников незаконных увольнений взыскано 7 тыс. рублей Защита трудовых прав граждан. В Гомельской области прокуроры предъявили в суды 9 исков о незаконно уволенных работниках. Об этом сообщает сайт ведомства. Речь идет...

Защита трудовых прав граждан. В Гомельской области прокуроры предъявили в суды 9 исков о незаконно уволенных работниках. Об этом сообщает сайт ведомства. Речь идет о взыскании в пользу уволенных средств с руководителей предприятий. С начала года рассмотрено 5 исков. С ответчиков взыскали более 7 тыс. рублей. Так, например, в ноябре 2019 года суд Лельчицкого района восстановил на работе бухгалтера одного из хозяйств. С предприятия в пользу сотрудницы взыскали свыше тысячи рублей - это материальная компенсация морального вреда. Организация также оплатила судебные расходы. Прокурор района предъявил иск к директору организации, незаконно уволившему женщину.Как отметили в ведомстве, половина всех исков подобного рода в суды удовлетворяются. Зачастую наниматель совершает юридические, фактические ошибки. Работа в этой сфере продолжается.