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В трамваях Минска можно оплатить проезд с помощью смартфона
22.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый сервис оплаты проезда в общественном транспорте расширяет свои возможности! Теперь купить билет онлайн можно еще и в столичных трамваях. В помощь - мобильный телефон с установленным приложением "TIX" - это совместный проект Беларусбанка, Минсктранса и компании "Системные технологии". Напомним, ранее удобный способ оплаты уже был доступен пассажирам столичных автобусов №100 и №1. Только зА два месяца работы сервиса на этих маршрутах жители и гости столицы приобрели более 11-ти тысяч цифровых билетов.
Впервые, мобильное приложение "TIX" запустили ещё два года назад в Бресте. Там за время работы сервиса с помощью смартфона было продано более 300 тысяч цифровых билетов на общественный транспорт.
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Новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте расширяет свои возможности! Теперь купить билет онлайн можно еще и в столичных трамваях. В помощь - мобильный...
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