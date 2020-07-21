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«Почему вы так нечасто приезжаете к нам в город? Белоруссия же маленькая». Как в Гомеле встречали Лукашенко

22.07.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приезд президента в Гомель вызвал среди местных жителей ажиотаж. Гомельчане долго не отпускали президента и пользовались возможностью пообщаться, сообщили белорусские телеканалы.


— С кем я поздоровался, тот никогда болеть не будет, — заявил Лукашенко, пожимая руки собравшимся. Сюжет показал телеканал «Беларусь 1».

Люди в ответ желали президенту здоровья и тянули к нему руки.


— Ну почему вы так нечасто приезжаете к нам в город, ну правда? Ну Белоруссия же маленькая, — обратился мужчина из толпы к президенту.

Президент ответил мужчине, назвав его Женей.

— Да господь с тобой, Женя, я сегодня оправдывался перед активом, что слишком часто бываю на Гомельщине. И имей в виду, Беларусь маленькая. А люди живут в каждой деревушке. И все: а почему не приехал, а почему?


Фото с Женей на память.

Общаясь с собравшимися, Лукашенко ответил на их вопросы. В частности, поднимались темы строительства детских и спортивных площадок во дворах, развития дорожной инфраструктуры. Александр Лукашенко пообещал в этом плане поддержку, сообщает пресс-служба главы государства.

Телеканал СТВ сообщил, что «людей собралось так много, что, пробираясь к автомобилю, Александру Лукашенко пришлось лично пообщаться с гомельчанами, пожать руку каждому, кто пришел на встречу».

— Спасибо вам, ребята. Не сдавайтесь. Держитесь, не сдавайтесь! — благодарил гомельчан президент.


Ранее, общаясь с активом области, Лукашенко отметил, что «гомельчане — это самые надежные друзья».

— И вы всегда по факту являлись моей опорой, и вы меня всегда поддерживали, даже больше, чем у меня на родине. Так было всегда, и я вам за это благодарен. Я был тогда благодарен вам за это, благодарен и сейчас.


Во время поездки в Гомель президента сопровождал его младший сын Николай.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельчане долго не отпускали президента и пользовались возможностью пообщаться, сообщили белорусские телеканалы.
 
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