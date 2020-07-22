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Шпинатно-банановый смузи

22.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • большую горсть свежего шпината,
  • один банан,
  • 250 мл кефира,
  • столовую ложку меда,
  • ванилин.
Листья молодого шпината промываем в холодной воде, затем обсушиваем. Удаляем жесткие стебельки. 

Наибольшее количество в шпинате калия. В среднем человеку в день требуется не более 120 мкг этого компонента. А в стограммовом пучке данной зелени содержится почти 483 мкг, что составляет 402 % от суточной нормы для человека. 

Банан очищаем от кожуры, мякоть нарезаем тонкими кружочками. Соединяем в чаше блендера листья шпината и кружочки банана. Добавляем мед и ванилин.  Вливаем кефир. 

На калорийность кефира влияет только одна из его характеристик - жирность. Она же обуславливает и соотношение макронутриентов (белки, жиры, углеводы), тогда как бактериальный состав и основные полезные свойства зависят от времени и технологии изготовления. 

Взбиваем ингредиенты на высокой скорости до получения однородной смеси. Разливаем готовый смузи со шпинатом, бананом и медом в стаканы и сразу же подаем. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем: большую горсть свежего шпината, один банан, 250 мл кефира, столовую ложку меда, ванилин. Листья молодого шпината промываем в холодной воде, затем...
 
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