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большую горсть свежего шпината,

один банан,

250 мл кефира,

столовую ложку меда,

ванилин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шпинатно-банановый смузи Возьмем: большую горсть свежего шпината, один банан, 250 мл кефира, столовую ложку меда, ванилин. Листья молодого шпината промываем в холодной воде, затем...

Возьмем:Листья молодого шпината промываем в холодной воде, затем обсушиваем. Удаляем жесткие стебельки.Банан очищаем от кожуры, мякоть нарезаем тонкими кружочками. Соединяем в чаше блендера листья шпината и кружочки банана. Добавляем мед и ванилин. Вливаем кефир.Взбиваем ингредиенты на высокой скорости до получения однородной смеси. Разливаем готовый смузи со шпинатом, бананом и медом в стаканы и сразу же подаем.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.