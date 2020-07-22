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Шпинатно-банановый смузи
22.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Наибольшее количество в шпинате калия. В среднем человеку в день требуется не более 120 мкг этого компонента. А в стограммовом пучке данной зелени содержится почти 483 мкг, что составляет 402 % от суточной нормы для человека.
Банан очищаем от кожуры, мякоть нарезаем тонкими кружочками. Соединяем в чаше блендера листья шпината и кружочки банана. Добавляем мед и ванилин. Вливаем кефир.
На калорийность кефира влияет только одна из его характеристик - жирность. Она же обуславливает и соотношение макронутриентов (белки, жиры, углеводы), тогда как бактериальный состав и основные полезные свойства зависят от времени и технологии изготовления.
Взбиваем ингредиенты на высокой скорости до получения однородной смеси. Разливаем готовый смузи со шпинатом, бананом и медом в стаканы и сразу же подаем.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: большую горсть свежего шпината, один банан, 250 мл кефира, столовую ложку меда, ванилин. Листья молодого шпината промываем в холодной воде, затем...
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