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Участники велодвижения отмыли скульптуру в Логойске. На ней вандалы написали красной краской «3%»

22.07.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеканал ОНТ в телеграм-канале выставил фото изрисованной красной краской скульптуры Богоматери, которая установлена у въезда в Логойск. С TUT.BY связались активисты, которые рассказали, что инцидент произошел еще 19 июля. В тот же день скульптура приобрела первоначальный вид.

«Это Логойск. Без комментариев. Ничего святого», — гласит подпись под фото в официальном телеграм-канале ОНТ. На нем — скульптура Богоматери с нанесенной красной краской надписью «3%».

Ребята, которые связались с редакцией, рассказали, что все произошло еще 19 июля и эта надпись на памятнике просуществовала несколько часов.

— Мы узнали, что скульптура изрисована, в воскресенье в первой половине дня, сразу же из Минска в Логойск выехали несколько человек из нашего велосообщества и отмыли памятник. Уже днем на нем не было никакой краски.


О проблеме стало известно в 9.30, а уже в 13.30 все было очищено, рассказали активисты. Фото: telegra.ph

Ребята не исключают, что это провокация, чтобы дискредитировать людей, которые выступают за перемены в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Ребята не исключают, что это провокация, чтобы дискредитировать людей, которые выступают за перемены в стране.
 
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