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Участники велодвижения отмыли скульптуру в Логойске. На ней вандалы написали красной краской «3%»
22.07.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеканал ОНТ в телеграм-канале выставил фото изрисованной красной краской скульптуры Богоматери, которая установлена у въезда в Логойск. С TUT.BY связались активисты, которые рассказали, что инцидент произошел еще 19 июля. В тот же день скульптура приобрела первоначальный вид.
«Это Логойск. Без комментариев. Ничего святого», — гласит подпись под фото в официальном телеграм-канале ОНТ. На нем — скульптура Богоматери с нанесенной красной краской надписью «3%».
Ребята, которые связались с редакцией, рассказали, что все произошло еще 19 июля и эта надпись на памятнике просуществовала несколько часов.
— Мы узнали, что скульптура изрисована, в воскресенье в первой половине дня, сразу же из Минска в Логойск выехали несколько человек из нашего велосообщества и отмыли памятник. Уже днем на нем не было никакой краски.
Ребята не исключают, что это провокация, чтобы дискредитировать людей, которые выступают за перемены в стране.
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Ребята не исключают, что это провокация, чтобы дискредитировать людей, которые выступают за перемены в стране.
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