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Что предлагают кандидаты, обращение журналистов и как встречали Лукашенко - все за вчера

22.07.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Агитационная пора в самом разгаре. Четыре кандидата в президенты страны вчера выступили со своими предложениями на ТВ. Тихановская рассказала «о том, что не покажут зрителям», Канопацкая предложила избирать главу государства на семь лет, Черечень считает, что приоритетом для бюджета должно стать качественное медобслуживание, а Дмитриев обратился лично к медикам, учителям, пенсионерам и милиции. Действующий президент не использовал время на ТВ, выделенное всем кандидатам. Он, кстати, был в Гомеле, где открыл поликлинику и встретился с активом области (вот как президента встречали горожане). Давайте напомним, как прошел вторник.


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • На чемпиона Грузии по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе составили два административных протокола за оскорбление активистов БРСМ. До этот было еще два, в прошлый раз его задержали. Продолжается преследование участников телеграм-канала «Армия с народом»: возбуждено уголовное дело. А на жителя Вилейки составили протокол за видео в Telegram.
  • За два месяца президентской кампании при исполнении служебных обязанностей были задержаны более 40 журналистов. В связи с недавними событиями журналисты независимых изданий Беларуси обратились к общественности, властям и силовикам.

  • Все видели сюжеты на ТВ с новыми эпизодами «дела Белгазпромбанка». Продолжаем выяснять, что за истории нам показал телеканал и мог ли банк, в совете директоров которого присутствует экс-премьер Кобяков, вопреки бдительному надзору правоохранительных органов и Нацбанка, допустить те вопиющие вещи, в которых его обвиняет телеканал. Тем временем клиенты Белгазпромбанка все еще добиваются возврата изъятых ценностей из вскрытых ячеек. ЦИК упрекнул Бабарико, что он не задекларировал кешбэк и проценты по вкладам. Узнали, надо ли их указывать.

  • О выборах сегодня много говорят и пишут. Но мы советуем вам почитать школьные учебники. Как детям рассказывают о выборах, которые проходили в нашей стране? Посмотрите, возможно, вы захотите дать своим детям еще один параграф для ознакомления.

  • Правительства стран ведут определенную экономическую политику: стараются просчитывать, предугадывать, как то или иное действие отразится на экономике, выбирая и предпринимая те, которые будут способствовать развитию общества и экономики. Разбираемся, что собой представляет экономическая политика.

  • Турецкий бизнесмен подал в суд на Валерия Цепкало. По его мнению, незарегистрированный кандидат во время видеострима несправедливо назвал его мошенником и обманщиком. На предварительном заседании Игдеджи Седат заявил, что «готов снять маску и с Вероники Цепкало».

  • Представительница штаба Бабарико Мария Колесникова вчера провела стрим. Она рассказала, что со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало они планируют посетить от 20 до 30 городов. Всего же запланировано 160 пикетов.

  • Виталий не прошел в избирательную комиссию, чтобы считать голоса на выборах, в суде обжаловать это не удалось. Мужчина опросил тех, кто был в подписном листе за прошедшую в комиссию учительницы гимназии. Оказалось, что некоторые свои подписи не узнали. Теперь в деле будет разбираться милиция. Кстати, более 200 айтишников работали над решениями для подсчета голосов на выборах. Рассказываем, чем это закончилось.

  • В Украине мужчина с оружием и взрывчаткой захватил автобус с пассажирами (вот что о нем известно). Близкие заложников и очевидцы рассказали о захвате. Целый день силовики вели переговоры. В итоге президент страны Владимир Зеленский выполнил требование захватчика — тот сдался.


Фото: Reuters

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • «Жизнь стала очень простой: в ней осталась всего одна цель. Каждое мое действие теперь согласовано с тем, поможет это Эдику или нет», — говорит девушка Эдуарда Бабарико Александра. Она рассказала нам, как справляется с ситуацией, какие крутые белорусы и о чем ей пишет Эдуард.

  • Александр Лукашенко заявил, что «частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий». Среди предприятий-ориентиров — «Атлант», МАЗ, БЕЛАЗ. А какова средняя зарплата на крупных госпредприятиях?

  • В последнее время белорусские женщины находятся на заметных ролях не только в политике, но и в спорте. Вспоминаем наших прекрасных спортсменок, которые сделали Беларусь брендом в мире.

  • Шикарные супруги Шарцы из деревни Стрелово Барановичского района рушат все стереотипы. Для них нет слов «старость» и «поздно». Юрий и Нина стали родителями, когда им было 64 и 45 соответственно. Они уехали из Москвы в белорусскую деревню, занимаются любимым делом (выращивают голубику) и кайфуют от жизни. Берите пример!


  • Вы просили нас сделать еще один материал про людей с необычными именами. Встречайте Иоланту, Айлар, Анчейлу (героиня говорит, что такого имени больше ни у кого нет), Клеопатру и Софиена.

  • В условиях закрытых границ выехать к морю проблематично, не многие страны принимают сейчас туристов. Белорусы поехали на отдых в Турцию, некоторые оказались недовольны. Что же произошло?

  • Анастасия три года назад окончила БГУ и остановила свой выбор на такой необычной специализации, как «режиссерские презентации». Девушка уже поработала с такими компаниями, как Apple, Google, Samsung, Mercedes и Cartier. Анастасия рассказала нам, как найти место под солнцем в новой для Беларуси.

  • Вчера в Бресте начался суд над 20-летним Игнатом Головачом, который обвиняется в жестоком убийстве своей бабушки, а также покушениях на жизни родного дяди и матери. Парень заявил, что 16 февраля он «проснулся злым» и решил расправиться со своими родственниками.

  • Как думаете, 10 тысяч рублей хватит, чтобы построить дом? Наш герой уверяет, что этого достаточно и делится своим опытом.

Все новости вторника, 21 июля


Кстати, у нас хорошая новость: скоро на TUT.BY можно будет потренироваться с Мелитиной Станютой! Да-да, а пока она немного рассказала о своей жизни. И помните, не бывает болезней, о которых стыдно говорить. Если что-то беспокоит — обратитесь сразу к врачу! Берегите себя!

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Теги: Новости, Брест
 
 
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