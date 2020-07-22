Что предлагают кандидаты, обращение журналистов и как встречали Лукашенко - все за вчера

На чемпиона Грузии по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе составили два административных протокола за оскорбление активистов БРСМ. До этот было еще два, в прошлый раз его задержали. Продолжается преследование участников телеграм-канала «Армия с народом»: возбуждено уголовное дело. А на жителя Вилейки составилипротокол за видео в Telegram.
За два месяца президентской кампании при исполнении служебных обязанностей были задержаны более 40 журналистов. В связи с недавними событиями журналисты независимых изданий Беларуси обратились к общественности, властям и силовикам.
Все видели сюжеты на ТВ с новыми эпизодами «дела Белгазпромбанка». Продолжаем выяснять, что за истории нам показал телеканал и мог ли банк, в совете директоров которого присутствует экс-премьер Кобяков, вопреки бдительному надзору правоохранительных органов и Нацбанка, допустить те вопиющие вещи, в которых его обвиняет телеканал. Тем временем клиенты Белгазпромбанка все еще добиваютсявозврата изъятых ценностей из вскрытых ячеек. ЦИК упрекнул Бабарико, что он не задекларировал кешбэк и проценты по вкладам. Узнали, надо ли их указывать.
О выборах сегодня много говорят и пишут. Но мы советуем вам почитать школьные учебники. Как детям рассказывают о выборах, которые проходили в нашей стране? Посмотрите, возможно, вы захотите дать своим детям еще один параграф для ознакомления.
Правительства стран ведут определенную экономическую политику: стараются просчитывать, предугадывать, как то или иное действие отразится на экономике, выбирая и предпринимая те, которые будут способствовать развитию общества и экономики. Разбираемся, что собой представляет экономическая политика.
Турецкий бизнесмен подал в суд на Валерия Цепкало. По его мнению, незарегистрированный кандидат во время видеострима несправедливо назвал его мошенником и обманщиком. На предварительном заседании Игдеджи Седат заявил, что «готов снять маску и с Вероники Цепкало».
Представительница штаба Бабарико Мария Колесникова вчера провела стрим. Она рассказала, что со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало они планируют посетить от 20 до 30 городов. Всего же запланировано 160 пикетов.
Виталий не прошел в избирательную комиссию, чтобы считать голоса на выборах, в суде обжаловать это не удалось. Мужчина опросил тех, кто был в подписном листе за прошедшую в комиссию учительницы гимназии. Оказалось, что некоторые свои подписи не узнали. Теперь в деле будет разбираться милиция. Кстати, более 200 айтишников работали над решениями для подсчета голосов на выборах. Рассказываем, чем это закончилось.
«Жизнь стала очень простой: в ней осталась всего одна цель. Каждое мое действие теперь согласовано с тем, поможет это Эдику или нет», — говорит девушка Эдуарда Бабарико Александра. Она рассказала нам, как справляется с ситуацией, какие крутые белорусы и о чем ей пишет Эдуард.
Александр Лукашенко заявил, что «частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий». Среди предприятий-ориентиров — «Атлант», МАЗ, БЕЛАЗ. А какова средняя зарплата на крупных госпредприятиях?
В последнее время белорусские женщины находятся на заметных ролях не только в политике, но и в спорте. Вспоминаем наших прекрасных спортсменок, которые сделали Беларусь брендом в мире.
Шикарные супруги Шарцы из деревни Стрелово Барановичского района рушат все стереотипы. Для них нет слов «старость» и «поздно». Юрий и Нина стали родителями, когда им было 64 и 45 соответственно. Они уехали из Москвы в белорусскую деревню, занимаются любимым делом (выращивают голубику) и кайфуют от жизни. Берите пример!
Вы просили нас сделать еще один материал про людей с необычными именами. Встречайте Иоланту, Айлар, Анчейлу (героиня говорит, что такого имени больше ни у кого нет), Клеопатру и Софиена.
В условиях закрытых границ выехать к морю проблематично, не многие страны принимают сейчас туристов. Белорусы поехали на отдых в Турцию, некоторые оказались недовольны. Что же произошло?
Анастасия три года назад окончила БГУ и остановила свой выбор на такой необычной специализации, как «режиссерские презентации». Девушка уже поработала с такими компаниями, как Apple, Google, Samsung, Mercedes и Cartier. Анастасия рассказала нам, как найти место под солнцем в новой для Беларуси.
Вчера в Бресте начался суд над 20-летним Игнатом Головачом, который обвиняется в жестоком убийстве своей бабушки, а также покушениях на жизни родного дяди и матери. Парень заявил, что 16 февраля он «проснулся злым» и решил расправиться со своими родственниками.
Как думаете, 10 тысяч рублей хватит, чтобы построить дом? Наш герой уверяет, что этого достаточно и делится своим опытом.