Что предлагают кандидаты, обращение журналистов и как встречали Лукашенко - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Агитационная пора в самом разгаре. Четыре кандидата в президенты страны вчера выступили со своими предложениями на ТВ. Тихановская рассказала «о том, что не покажут зрителям », Канопацкая предложила избирать главу государства на семь лет , Черечень считает, что приоритетом для бюджета должно стать качественное медобслуживание , а Дмитриев обратился лично к медикам, учителям, пенсионерам и милиции. Действующий президент не использовал время на ТВ, выделенное всем кандидатам. Он, кстати, был в Гомеле, где открыл поликлинику и встретился с активом области (вот как президента встречали горожане ). Давайте напомним, как прошел вторник.

САМОЕ ВАЖНОЕ

На чемпиона Грузии по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе составили два административных протокола за оскорбление активистов БРСМ. До этот было еще два, в прошлый раз его задержали. Продолжается преследование участников телеграм-канала «Армия с народом»: возбуждено уголовное дело . А на жителя Вилейки составили протокол за видео в Telegram.

За два месяца президентской кампании при исполнении служебных обязанностей были задержаны более 40 журналистов. В связи с недавними событиями журналисты независимых изданий Беларуси обратились к общественности, властям и силовикам.

Все видели сюжеты на ТВ с новыми эпизодами «дела Белгазпромбанка». Продолжаем выяснять, что за истории нам показал телеканал и мог ли банк, в совете директоров которого присутствует экс-премьер Кобяков, вопреки бдительному надзору правоохранительных органов и Нацбанка, допустить те вопиющие вещи, в которых его обвиняет телеканал. Тем временем клиенты Белгазпромбанка все еще добиваются возврата изъятых ценностей из вскрытых ячеек. ЦИК упрекнул Бабарико, что он не задекларировал кешбэк и проценты по вкладам. Узнали, надо ли их указывать.

О выборах сегодня много говорят и пишут. Но мы советуем вам почитать школьные учебники. Как детям рассказывают о выборах, которые проходили в нашей стране? Посмотрите, возможно, вы захотите дать своим детям еще один параграф для ознакомления .

Правительства стран ведут определенную экономическую политику: стараются просчитывать, предугадывать, как то или иное действие отразится на экономике, выбирая и предпринимая те, которые будут способствовать развитию общества и экономики. Разбираемся , что собой представляет экономическая политика.

Турецкий бизнесмен подал в суд на Валерия Цепкало. По его мнению, незарегистрированный кандидат во время видеострима несправедливо назвал его мошенником и обманщиком. На предварительном заседании Игдеджи Седат заявил , что «готов снять маску и с Вероники Цепкало».

Представительница штаба Бабарико Мария Колесникова вчера провела стрим. Она рассказала, что со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало они планируют посетить от 20 до 30 городов. Всего же запланировано 160 пикетов.

Виталий не прошел в избирательную комиссию, чтобы считать голоса на выборах, в суде обжаловать это не удалось. Мужчина опросил тех, кто был в подписном листе за прошедшую в комиссию учительницы гимназии. Оказалось, что некоторые свои подписи не узнали. Теперь в деле будет разбираться милиция . Кстати, более 200 айтишников работали над решениями для подсчета голосов на выборах. Рассказываем , чем это закончилось.