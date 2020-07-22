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Промышленный туризм в новой серии проекта "На контроле Президента"

22.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый рекорд установили на МТЗ

Более 12 тысяч туристов из почти семи десятков стран мира посетили Минский тракторный завод за время проведения промышленных экскурсий. МТЗ один из первых в стране наряду с БелАЗом начал пускать в свои цеха организованные группы. 

Промышленный туризм

С 2017 года белорусы и иностранцы могут попасть на территорию промышленного гиганта, увидеть, как собирается трактор, от начала до конца и даже закрутить гайку! Но особой популярностью пользуется катание на тракторе. Вместе с опытным трактористом-испытателем можно проехаться по территории завода. В связи с эпидемиологической ситуацией МТЗ временно приостановил прием туристических групп, но спрос уже есть. Экскурсии намерены возобновить в августе или сентябре.
Какие еще виды туризма развиваются в Беларуси: гастрономический, событийный, спортивный или исторический? О трансформации отечественного туристического рынка за последние 10 - 15 лет и перспективах отрасли в период закрытых границ - в новой серии проекта "Туризм. На контроле Президента". Смотрите сегодня вечером сразу после "Панорамы".




 
 
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Новый рекорд установили на МТЗ Более 12 тысяч туристов из почти семи десятков стран мира посетили Минский тракторный завод за время проведения промышленных...
 
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