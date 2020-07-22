|
Промышленный туризм в новой серии проекта "На контроле Президента"
22.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новый рекорд установили на МТЗБолее 12 тысяч туристов из почти семи десятков стран мира посетили Минский тракторный завод за время проведения промышленных экскурсий. МТЗ один из первых в стране наряду с БелАЗом начал пускать в свои цеха организованные группы.
Промышленный туризмС 2017 года белорусы и иностранцы могут попасть на территорию промышленного гиганта, увидеть, как собирается трактор, от начала до конца и даже закрутить гайку! Но особой популярностью пользуется катание на тракторе. Вместе с опытным трактористом-испытателем можно проехаться по территории завода. В связи с эпидемиологической ситуацией МТЗ временно приостановил прием туристических групп, но спрос уже есть. Экскурсии намерены возобновить в августе или сентябре.
Какие еще виды туризма развиваются в Беларуси: гастрономический, событийный, спортивный или исторический? О трансформации отечественного туристического рынка за последние 10 - 15 лет и перспективах отрасли в период закрытых границ - в новой серии проекта "Туризм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый рекорд установили на МТЗ Более 12 тысяч туристов из почти семи десятков стран мира посетили Минский тракторный завод за время проведения промышленных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)