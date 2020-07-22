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Новый рекорд установили на МТЗ

Промышленный туризм

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Промышленный туризм в новой серии проекта "На контроле Президента" Новый рекорд установили на МТЗ Более 12 тысяч туристов из почти семи десятков стран мира посетили Минский тракторный завод за время проведения промышленных...

Более 12 тысяч туристов из почти семи десятков стран мира посетили Минский тракторный завод за время проведения промышленных экскурсий. МТЗ один из первых в стране наряду с БелАЗом начал пускать в свои цеха организованные группы.С 2017 года белорусы и иностранцы могут попасть на территорию промышленного гиганта, увидеть, как собирается трактор, от начала до конца и даже закрутить гайку! Но особой популярностью пользуется катание на тракторе. Вместе с опытным трактористом-испытателем можно проехаться по территории завода. В связи с эпидемиологической ситуацией МТЗ временно приостановил прием туристических групп, но спрос уже есть. Экскурсии намерены возобновить в августе или сентябре.Какие еще виды туризма развиваются в Беларуси: гастрономический, событийный, спортивный или исторический? О трансформации отечественного туристического рынка за последние 10 - 15 лет и перспективах отрасли в период закрытых границ - в новой серии проекта "Туризм.. Смотрите сегодня вечером сразу после