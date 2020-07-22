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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ продлил регулирование цен на маски и дезинфицирующие средства до 4 октября Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие средства до 4 октября. Соответствующее...

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие средства до 4 октября. Соответствующее постановление ведомство накануне опубликовало на Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу предельный норматив рентабельности для включения в отпускные цены производителей установлен в размере 10 %, предельная надбавка импортера - в размере 10 %. А максимальная оптовая надбавка к отпускной цене и максимальная торговая надбавка утверждены на уровне 15 %.