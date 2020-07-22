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МАРТ продлил регулирование цен на маски и дезинфицирующие средства до 4 октября
22.07.2020 08:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистерство антимонопольного регулирования и торговли продлило госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие средства до 4 октября. Соответствующее постановление ведомство накануне опубликовало на Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу предельный норматив рентабельности для включения в отпускные цены производителей установлен в размере 10 %, предельная надбавка импортера - в размере 10 %. А максимальная оптовая надбавка к отпускной цене и максимальная торговая надбавка утверждены на уровне 15 %.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие средства до 4 октября. Соответствующее...
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