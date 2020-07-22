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Личные приемы граждан показали свою эффективность

22.07.2020 08:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Напрямую выявить и оперативно решить проблемы белорусов. Свою эффективность в этом показали личные приемы граждан. Так сегодня встречу проведет председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Начало приема в 10:00.
 
 
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Напрямую выявить и оперативно решить проблемы белорусов. Свою эффективность в этом показали личные приемы граждан. Так сегодня встречу проведет председатель...
 
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