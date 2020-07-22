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Министры и председатели госкомитетов проводят в июле приемы граждан
22.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВесь июль в Совете Министров проходят личные приемы граждан. Сегодня запланирована встреча с министром лесного хозяйства Виталием Дрожжей. Прием будет проходить по предварительной записи с 10 утра.
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Весь июль в Совете Министров проходят личные приемы граждан. Сегодня запланирована встреча с министром лесного хозяйства Виталием Дрожжей. Прием будет проходить...
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