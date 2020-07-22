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В Столбцовском районе потерялся 4-летний мальчик, его через несколько часов нашел прохожий в 4 км от дома

22.07.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мальчик около 10 часов вечера ушел из дома, его нашел случайный прохожий. Ребенок потерял обувь и 4 км прошел босиком. Об этом сообщает телеграм-канал «Розыск МВД».


Фото: Телеграм-канал "Розыск МВД"

Вечером 21 июля в милицию обратились родные 4-летнего мальчика. Он около 10 вечера ушел из дома в деревне Рожанка Столбцовского района. На поиски были брошены силы милиции, спасателей волонтеров и охотников.

Но нашел ребенка случайный прохожий в соседнем, Дзержинском районе. Мальчик находился около озера Полоневичи. Он потерял обувь, которую поисковые отряды обнаружили возле его деревни, и прошел босиком около четырех километров.

Мужчина отвез ребенка в больницу, откуда после осмотра его забрали родители. С ним все в порядке.

 
 
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Нашел ребенка случайный прохожий в соседнем, Дзержинском районе. Мальчик находился около озера Полоневичи. Он потерял обувь, которую поисковые отряды обнаружили...
 
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