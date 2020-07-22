|
В Столбцовском районе потерялся 4-летний мальчик, его через несколько часов нашел прохожий в 4 км от дома
22.07.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мальчик около 10 часов вечера ушел из дома, его нашел случайный прохожий. Ребенок потерял обувь и 4 км прошел босиком. Об этом сообщает телеграм-канал
Вечером 21 июля в милицию обратились родные 4-летнего мальчика. Он около 10 вечера ушел из дома в деревне Рожанка Столбцовского района. На поиски были брошены силы милиции, спасателей волонтеров и охотников.
Но нашел ребенка случайный прохожий в соседнем, Дзержинском районе. Мальчик находился около озера Полоневичи. Он потерял обувь, которую поисковые отряды обнаружили возле его деревни, и прошел босиком около четырех километров.
Мужчина отвез ребенка в больницу, откуда после осмотра его забрали родители. С ним все в порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Столбцовском районе потерялся 4-летний мальчик, его через несколько часов нашел прохожий в 4 км от дома
Нашел ребенка случайный прохожий в соседнем, Дзержинском районе. Мальчик находился около озера Полоневичи. Он потерял обувь, которую поисковые отряды обнаружили...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)