Выяснили мнение жителей Пинска о развитии городской велоинфраструктуры

Источник материала: Полесская правда



Активное времяпрепровождение помогает человеку быть здоровым и бодрым. Кто-то выбирает определенные виды спорта, кто-то ходьбу пешком, а для кого-то в приоритете остается двухколесный друг – велосипед.

Мы поинтересовались у пинчан, как развивается велосипедная инфраструктура в столице Полесья: хватает ли дорожек и стоянок, пользуются ли горожане сервисом проката велосипедов, который появился у нас совсем недавно, и что нужно сделать для того, чтобы передвигаться на велосипедах было комфортно?





Полина Несененко:

«Считаю, что сервис «Колобайк» – находка для нашего города. Это очень удобно и выгодно, особенно тем, у кого нет своего велосипеда. Пользуюсь прокатом примерно один раз в неделю. Что касается велосипедных дорожек, их объективно маловато, поэтому приходится ездить по тротуару, что вызывает трудности. В голове крутится одна мысль: «Как бы разминуться с пешеходами?». Стоянок также хотелось бы больше. Очень люблю кататься на улице Первомайской, там созданы все необходимые условия для удобного использования велосипеда».





Дмитрий Герасимович:

«Сервисом проката не пользуюсь, так как у меня есть свой велосипед, но считаю, что это большая возможность для тех, у кого нет своего велотранспорта. Кататься стараюсь ежедневно, использую велосипед для передвижения или для активного отдыха. Велосипедных дорожек вполне хватает, но мне по душе кататься по загородным местам, где мало людей. Большой проблемой является огромное количество высоких бордюров и то, что люди ходят по велосипедным дорожкам. Нужно развивать велоиндустрию в Беларуси: добавлять больше велодорожек, ведь сейчас у многих людей есть свой велосипед. Улицы Брестская и Первомайская – рай для любителей велосипедов. Мои родители также имеют собственный вело-транспорт, но если будет необходимость в прокате, то они данной услугой, конечно же, воспользуются».





Ирина Шлык:

«Я обладатель своего велосипеда. Прокатом никогда не пользовалась, так как мне сложно разобраться в этой системе, а родителям тем более. Стоянки есть около торговых объектов, в местах массовых скоплений людей, и этого хватает. А вот велосипедных дорожек недостаточно, при этом они прерывистые и заканчиваются высокими бордюрами. Приходится каждый раз останавливаться, что очень неудобно. Это большая проблема, хотелось бы видеть «безбарьерный» для велосипедистов город. Люблю кататься на улице Брестской, там идеальная дорожка, очень длинная и удобная. Иногда езжу по улице Первомайской».





Анатолий Алепецкий:

«У меня есть свой велосипед, поэтому необходимости в прокате нет. Велосипедных дорожек вполне достаточно, проблема в другом: пешеходы не знают элементарных правил и частенько посягают на зону велосипедистов. С ними сложно разъехаться, именно поэтому предпочитаю проводить время с велосипедом за городом, где природа, лес и тишина. Только там я могу поистине насладиться скоростью и свободой, которой так мало в шумных городах. Кроме этого неплохо было бы добавить больше стоянок и урегулировать движение велосипедистов и пешеходов».





Злата Тихончук:

«Каждый день стабильно часа два я катаюсь на велосипеде. Стоянок хватает, главное, что они есть около магазинов, у торговых центров. Прокатом больше пользуется молодежь, хотелось бы, конечно, чтобы люди старшего поколения тоже имели такую возможность. Люблю кататься за городом, где меньше людей. А в самом Пинске – по улицам Ленина и по новому мосту, это идеальный вариант для меня».

Записала Алеся ЯРМОЛЬЧИК,

студентка ГрГУ имени Я. Купалы

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