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За взятки осудили заведующую лабораторией Центрального рынка в Могилеве
22.07.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве за взятки осудили заведующую лабораторией Центрального (Минского) рынка Марину Гусакову,
По материалам дела, Гусакова принимала небольшие в денежном выражении взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, в интересах взяткодателей. Всего по делу проходят 10 таких эпизодов. Взятки женщина получала в своем рабочем кабинете с октября 2019 года по январь 2020-го.
Кроме того, Гусакова, будучи должностным лицом, из корыстной заинтересованности не исполняла свои обязанности, что, по данным суда, повлекло вред государственным и общественным интересам.
В итоге суд приговорил Марину Гусакову к четырем годам колонии и назначил штраф в размере 450 базовых величин, или 12 150 рублей. Ей также запретили в течение 5 лет занимать определенные должности.
В итоге срок заключения уменьшили с четырех до трех лет на основании закона об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Гусакову взяли под стражу в зале суда сразу после приговора — до этого мерой пресечения для обвиняемой было личное поручительство.
Осужденная не стала отвечать на вопрос корреспондента, будет ли она обжаловать вынесенный приговор.
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Она частично признала свою вину.
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