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За взятки осудили заведующую лабораторией Центрального рынка в Могилеве

22.07.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве за взятки осудили заведующую лабораторией Центрального (Минского) рынка Марину Гусакову, пишет 6tv.by. Ее признали виновной в получении взяток (ч.1, ч.2 ст. 430 УК) и бездействии (ч.2 ст. 425 УК). Суд Ленинского района Могилева назначил ей четыре года колонии общего режима, уменьшив затем срок отбывания наказания на год по амнистии.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По материалам дела, Гусакова принимала небольшие в денежном выражении взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, в интересах взяткодателей. Всего по делу проходят 10 таких эпизодов. Взятки женщина получала в своем рабочем кабинете с октября 2019 года по январь 2020-го.

Кроме того, Гусакова, будучи должностным лицом, из корыстной заинтересованности не исполняла свои обязанности, что, по данным суда, повлекло вред государственным и общественным интересам.

В итоге суд приговорил Марину Гусакову к четырем годам колонии и назначил штраф в размере 450 базовых величин, или 12 150 рублей. Ей также запретили в течение 5 лет занимать определенные должности.

В итоге срок заключения уменьшили с четырех до трех лет на основании закона об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Гусакову взяли под стражу в зале суда сразу после приговора — до этого мерой пресечения для обвиняемой было личное поручительство.

Осужденная не стала отвечать на вопрос корреспондента, будет ли она обжаловать вынесенный приговор.

 
Теги: Могилев
 
 
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