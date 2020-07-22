Жители деревни Пинковичи жалуются на плохое состояние дороги по улице Переточной. Что ответили дорожники

Источник материала: Полесская правда

В редакцию «Полесской правды» обратились жители деревни Пинковичи. Проблема, которая волнует сельчан, – плохое состояние дороги по улице Переточной. В тот же день, 13 июля, мы выехали на место и убедились, что жалоба вполне обоснованная.

Действительно, после прошедшего дождя улица имела неприглядный вид – повсюду лужи, месиво из грязи и глины. О ситуации рассказали местная жительница Валентина Терентьевна Личевская и староста деревни Алла Анатольевна Малицкая. По их словам, проблемы с дорогой появились в 2016 году, после того, как по Переточной провели водопровод. Тогда улицу подсыпали, но получилось так, что одна часть, от перекрестка, была благоустроена как положено – с песком и щебнем. А вот на вторую часть навозили дорожный песок с глиной. С того времени после дождя пройти по Переточной, не испачкав обувь, невозможно.

– Глина не пропускает воду, и получается, что даже после небольшого дождика покрытие раскисает, мы в буквальном смысле оказываемся в грязи. А ведь здесь живет много людей, в том числе и пенсионеры, многодетные семьи. Асфальт мы не просим, но дорогу нужно хорошо подсыпать гравием или щебнем, как это сделали на другой части улицы. Чем мы хуже? – эмоционально говорят сельчане.

К нашему разговору присоединился и местный житель Иван Иванович Рыбчинский: «У меня трое детей. В сад и школу детей отправляем в сапогах, иначе никак. Проехать на автомобиле здесь после дождя тоже сложно».







За комментарием мы обратились к начальнику Пинского ДРСУ № 104 Александру Буднику. Он пояснил, что подсыпка дороги по улице Переточной в заниженных участках будет произведена в 3-м квартале 2020 года. Где необходимо – будет выполнено грейдирование. Рассчитывать же на более серьезный ремонт пока не приходится из-за отсутствия финансирования.

В тему!

Президент Беларуси Александр Лукашенко в предстоящей пятилетке ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Славгородский район. «До областных центров мы сделали дороги. Мы вас связали с центром Беларуси. Дальше местного значения дороги. Сейчас надо привести в порядок дороги от центра области до районных центров. Это обязательно мы должны закончить в ближайшие годы пятилетки. Дальше – третий уровень – от районных центров до агрогородков. Там тоже в основном неплохие дороги, но их должны привести в идеальное состояние. Они должны быть крепкими и желательно бетонными. А там мы уже подхватим неперспективные так называемые деревеньки (они все равно на дорогах) и бывшие центры колхозов – это четвертый уровень. Так мы должны в будущей пятилетке что-то построить, а где-то навести порядок, чтобы люди не обижались», – сказал Президент.

Анна ВЛАДИМИРОВА

Фото автора