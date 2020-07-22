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«У нас бывает температура -58°C». Люди из очень холодных городов - о своей жизни

22.07.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что для вас «холодно»? Скорее всего, для большинства — это когда на улице что-то около -15 градусов (хотя укутаться в теплый шарф хочется и в +2°C). Однако для наших героев такая погода может показаться вполне себе… теплой! Мы поговорили с девушками, которые живут далеко на севере. Они рассказали о полярной ночи, суровых морозах, тоннах снега о том, с какими трудностями сталкиваются. Вы удивитесь, насколько жизнь там отличается от тех условий, в которых живут многие из нас.

 
 
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Мы поговорили с людьми, которые живут далеко на севере (Билибино, Норильск, Якутск и даже Шпицберген!) о том, каково очень суровых морозных условиях.
 
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