«У нас бывает температура -58°C». Люди из очень холодных городов - о своей жизни

Источник материала: Tut.by

Что для вас «холодно»? Скорее всего, для большинства — это когда на улице что-то около -15 градусов (хотя укутаться в теплый шарф хочется и в +2°C). Однако для наших героев такая погода может показаться вполне себе… теплой! Мы поговорили с девушками, которые живут далеко на севере. Они рассказали о полярной ночи, суровых морозах, тоннах снега о том, с какими трудностями сталкиваются. Вы удивитесь, насколько жизнь там отличается от тех условий, в которых живут многие из нас.